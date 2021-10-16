市場的氣氛隨著各重大事件持續變化，出現激烈震盪，也是先前樂觀至極的反向急速修正；之後又再現曙光，隨即展開反彈。假如心頭沒有拿定，只是隨行情起舞，老實說，一般人是不容易從波動之間而獲取價差，反而極有可能追高殺低而被兩面耳光！

從我個人近期接觸的一些人事物，外面市況景氣因著不同行業，而有迥然不同的冷熱狀態。大體上，電商、金融、電子科技、原物料產業的發展持續向上；不過更多的產業卻是陷入無底深淵，哀鴻遍野。

以整體就業人口來說，服務業相關的人數佔多數，所以財富、就業重新洗牌的結果，可能是37比例，贏家頂多佔3成或更低，輸家仍是多數。除了珍惜現在擁有的一切之外，積極努力的投資理財更是重中之重！

大環境關注的因素有以下5點：

1.通膨的影響似乎愈趨嚴重，油價和天然氣價格暴衝更助漲市場擔憂。

2.長天期公債殖利率持續攀升，資金又開始移動。

3.美國國會雖然尚未通過相關基建法案，不過最終還是會妥協完成。

4.10月財報週，企業財報將陸續公布，可望幫助績優企業股價回穩。

5.股價經過修正，騰出反彈空間是必然的結果。

我預估本月行情震盪走堅，但不是中長期的買點，還是傾向短線操作的方式面對。疫情的演變大致上已經不是干擾因子，各國的景氣復甦力道強弱有差異性，反應在股市就截然不同，還是有潛力的績優股可以選擇，只是要下功夫研究才行。

以下我建議幾家績優股給各位參考：

美股的NVDA（輝達）、AMD（超微半導體）、QCOM（高通）、PYPL（PayPal）、SWKS（思佳訊通訊技術公司）、MRK（默沙東藥廠）、STM（意法半導體）。

台股的光洋科（1785）、和潤企業（6592）、聯德控股-KY（4912）、中興保全科技（9917）、信義房屋（9940）、台積電（2330）、華固建設（2548）。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。