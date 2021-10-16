小小的鞋子也具備一定的風水磁場，鞋子在穿著過程中會在外面沾染上各種不同的穢氣，氣場比較雜亂，如果不注意鞋子的擺放，就會在無形間擾亂居家風水。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，家裡的鞋櫃最好選擇封閉式，鞋子最好要擺在屋內，尖頭鞋不能亂擺，並且要保持鞋子清潔，才不會犯鞋子的風水禁忌，影響家人運勢。

▍1.封閉式鞋櫃

有些家庭沒有選擇封閉式鞋櫃，而是選擇完全敞露式的鞋架，這種擺放方式其實不利於風水，即使擺放整齊，但鞋子上的穢氣依然能流進屋內。鞋櫃最好選擇封閉式，如果怕不透氣出現臭氣，可以選用百葉門式的。

▍2.鞋子放屋內

有些人嫌鞋子不乾淨，會將鞋子放在屋外，其實這樣會運勢反而有不良影響，因為門口是招攬財氣的地方，如果大門放滿鞋子，只會讓財神爺覺得家門口不乾淨，自然就不願意進門，財運也將難以提升，讓家人賺錢不易，財富無法累積。

▍3.尖頭鞋子

擺放鞋子鞋頭盡量朝內，不要朝外，如果是那種帶傾斜的鞋架，鞋頭最好朝上擺放。特別注意尖頭鞋子，不要在家中隨意擺放，一定要妥善收入鞋櫃，以免給寧靜和諧的家居風水帶來尖角煞，導致事業不順，常遇小人。

▍4.及時清理鞋

雖然鞋子放在鞋櫃裡能有效減少屋內穢氣，但還是要定期整理和清洗鞋子，因為大門是納氣口，鞋子再怎麼乾淨，只要出了門就會沾染污穢，還是定期整理為佳，以免穢氣進門，讓運勢也隨之下降，因此一定要特別注意鞋子的清潔度。