「醫師，我最近掉頭髮掉好多，好害怕，怎麼辦？會不會頭髮就掉光，以後就沒頭髮了？還有毛囊嗎？會不會掉頭髮掉到沒有毛囊了」諸如此類的落髮問題總是困擾著病患，到底有哪些因素是需要考慮的呢？

內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽表示，許多人常表示掉頭髮掉很久了，但到底是多久，是幾天？幾個月或幾年？其實意義上都大不相同。急性落髮，不論是圓形禿，休止期落髮等，一般不會超過幾個月；至於雄性禿等較慢性的問題，往往就可能會好幾年。

●慢性掉髮問題，會是持續性

一般來說，慢性的掉髮問題，應該會是持續性的。若是急性落髮，較會自然停止落髮並改善。至於之前接受何種治療以及療效如何，也是很重要需要考量的因素。

羅陽指出，例如說許多人會在就診前，自行購買含(minoxidil)成份的生髮水，但擦得方法不對或是頻率不高，甚或是落髮的原因本來就不是靠此生髮水治療等因素，都是需要去了解的。至於是否有家族史，這也是很重要的，可能因為家族裡有自體免疫疾病的問題，或是家族有雄性禿的基因，都可以導致患者有類似的狀況發生。

●吃素或吃葷，也會影響頭髮？

吃素的人因少攝取肉類，導致缺乏一些金屬元素。缺乏部分金屬元素，例如說鋅或是鐵，長期下來，都有可能導致落髮加劇；同理，因為經血若長期量比較大且不規則，就有可能會影響到鐵質，也會導致落髮加劇。

另外，頭皮會癢、會注意到有頭皮屑，常是由於脂漏性皮膚炎所導致，若發炎情況太嚴重也會導致落髮；但頭皮發炎的部分，也需注意是否是乾癬這個免疫疾病所導致。

●頭髮生長分3個周期

羅陽表示，頭髮生長周期有分為生長期、靜止期以及休止期。生長期長達二至六年，靜止期是大約二至六周，至於休止期是三至四個月，休止期後頭髮會被推出毛囊後脫落。休止期頭髮占總數大約百分之十，任何因素導致休止期頭髮增加，稱為休止期落髮。

一般急性落髮，大多是休止期落髮。所謂臨床上定義的大量落髮，其實是指落髮量大於整體髮量的百分之二十五。但其實在這之前，病人常就能自覺掉髮量增加，而前來就診。

(示意圖/常春月刊提供)

一般來說，女性占多數，根據過去的研究顯示可能跟荷爾蒙有關，例如說月經來臨及排卵可能會影響。雖然壓力是無法量化的，但壓力的確會造成落髮。近期有重大家庭變故，接受手術，懷孕，體重短期內大幅減輕，營養不良，有甲狀腺相關疾病等，都可能造成休止期落髮。

羅陽進一步說明，有許多藥物都可能與休止期落髮相關，故務必告知醫師現在正在服用的藥物以供參考。一般人一天的落髮量約為五十至一百根，若是休止期落髮可能達上百根。

●產生疤痕組織，無法再長頭髮

是否是急性落髮可由醫師進行抓髮測試(Hair pull test)來判定。至於是否還有毛囊這個病患常問的問題，端視是否是疤痕性落髮，若是疤痕性落髮，確實會導致毛囊周圍發炎，造成周圍軟組織纖維化並形成疤痕組織。若形成疤痕組織，毛囊會受到嚴重破壞，因而該區域無法再長頭髮。

幸好，大多數常見的落髮問題多為非疤痕性落髮，經過適當的治療就能再長出頭髮。圓禿(又名鬼剃頭)則為另一個常見的急性落髮原因。圓禿為一自體免疫疾病，因淋巴球攻擊自身的毛囊，造成毛囊發炎且落髮。

●遇到落髮問題，盡速就醫檢查

目前有包括施打或塗抹的類固醇治療、局部免疫治療，以及最近比較熱門的小分子藥物治療等方式。早期治療能有較好的療效，但圓禿常會反覆發作，故需要定期追蹤。

羅陽建議，落髮的原因很多，當病患遇到落髮問題時，切勿驚慌，儘快來醫院就診並接受檢查，大多的落髮問題都能獲得改善，就不用再望著掉下的頭髮興嘆。