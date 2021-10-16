信義房屋大順富民店專案經理張家睿剛疫情期間的6月份還逆勢簽約成交，一帆風順的背後，其實他經歷過長達3年左右的適應期，靠著投入大量心力培養專業知識、學習如何與客戶流暢對話，同時堅持「不管成交與否，都要做對的事」，深獲客戶信任。

張家睿入行至今6年多，當初想讓自己能快速成長，一退伍就在親友推薦下加入信義房屋擔任業務。但因大學就讀資訊管理，入行時完全是一張白紙，「什麼事情對我來說都很困難！」張家睿說，他不但專業知識要從頭累積，光是慢熟的個性，不知道如何打電話給陌生的客戶，深怕被對方問倒或者被拒絕。

張家睿笑說，一開始連和客戶對話都有點障礙，但只能硬著頭皮做，包括先練習幾位比較說得上話的客戶互動，並觀摩前輩怎麼應對，更倚仗年輕體力好，剛入行1年左右，花大把心力閱讀房市新聞，藉此培養專業知識。當專業知識漸漸累積，與客戶應對的方式也成熟了，終於感覺自己有所成長，連主管都開玩笑說：「以前不會講話，現在要你停還停不下來！」。

雖然前3年投入比較多時間打基礎，辛苦不在話下。張家睿回憶，曾有一位從事銀行業的客戶為了配置資產，想買一戶住宅，沒想到，當他說明完不動產說明書，買方也簽好斡旋單時，他卻突然想起，聽說該社區曾有非自然身故的事件。

張家睿說，由於並非當次洽談的戶別有非自然身故，而且年代久遠，但因深知客戶很在意，他選擇誠實告知對方，最後客戶決定放棄下斡旋，讓張家睿損失了這件800萬的案子。

他後來發現對方對店面產品也有興趣，最後竟反而順利成交了2500萬的店面物件！不僅如此，這位客戶後續還向親友推薦他，多年來累計已幫這位客戶與親友，完成了1間店面、5間住家的買賣，其中包括今年6月各地疫情嚴峻時，仍順利完成客戶的託付，幫忙出售一戶房子。