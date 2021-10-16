出身自新疆的大陸女星佟麗婭(丫丫)，當年憑著在電視劇《母儀天下》演出大美人趙飛燕驚艷四方，宛如洋娃娃般的精緻美貌讓她與迪麗熱巴、古力娜扎、熱依扎被封為新疆四美。她今(15日)以代言人身分出席珠寶活動，更無懼走光風險，穿上一襲側身全空的火辣開高衩禮服，讓她一出場頓時成為媒體搶拍焦點。

佟麗婭今年選在520這一天宣布與導演老公陳思誠於去年離婚，夫妻7年婚姻畫下句點，兩人共同撫養兒子朵朵。恢復單身的佟麗婭也正如她微博所說「人間值得，未來可期」，整個人容光煥發越來越美，每每出席活動也被發現衣著尺度相較離婚前更加火辣。

佟麗婭昨晚出席活動，火辣高衩禮服側身全空吸爆眼球。(取自搜狐娛樂微博)

現年38歲佟麗婭今晚以代言人出席珠寶活動，身穿一襲側身全空的超高衩黑色性感禮服，讓她瞬間成為媒體搶拍的焦點，隨著照片曝光更是引爆網友熱議，「明星都不怕冷嗎」、「沒穿內褲嗎」、「離婚是對的」、「陳思誠應該後悔了」。

其實佟麗婭與前夫陳思誠離婚仍保持良好關係，今年9月更被拍到兩人帶著兒子去北京環球影城玩，一家3口相處融洽，盡力給兒子一個完整家庭。