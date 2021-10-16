對於高雄城中城大火釀46死，前民進黨立委郭正亮提到，外國媒體都很驚訝，台灣這麼進步，怎一場大火可以奪走46人命？不要以為綠媒可以不報導這件事，是不可能的！

郭正亮15日在中天電視《正常發揮》回顧1995年台中市衛爾康西餐廳火災共造成64死11傷，當時台中市長是林柏榕，被監察院彈劾停職半年，國民黨民調暴跌。李登輝政府在民意壓力下迅速修消防法、建築技術規則、公寓大廈管理條例，另外也成立內政部消防署，台中市政府增加2位副市長，一位負責警消。

郭正亮強調，綠媒不要以為不報導這件事情就結束了，這件事情離譜到什麼程度？「城中城」的一位居民說，7樓到11樓，每一層樓都有40個門牌，所以理論上有200戶，高市府掌握120戶，平常都是尿臭味、蟑螂一大堆。這裡面違反非常多的法律，譬如一層樓只有3支滅火器，也沒裝「住警器」。

另外，郭正亮也引用土木技師公會理事長余烈的看法，認為高市府怎說這棟房子還能住呢？余烈認為，一、二樓燒成那樣，土木結構建築三師沒有做安全檢定，怎知不會塌掉？萬一未來有地震，會不會有工安意外？如果要鑑定，住戶是不是要先安置？這些人有多少？

郭也進一步說，後續還有撫卹，且已成立捐款帳號，金錢使用要非常公開透明到位，高雄類似大樓還有多少？未來要做哪些事情讓市民放心？事實上要做的事情很多，外國媒體都很驚訝，台灣這麼進步，怎一場大火可以奪走46人命？不要以為綠媒可以不報導這件事，是不可能的！