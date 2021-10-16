高雄大火WeCare卻輕描淡寫帶過，有支持者心寒嗆把粉專名稱上的「高雄」拿掉，直言該團體罷免案後就不再關心高雄了。(圖／WeCare高雄臉書)

網友質疑WeCare可以打一堆字反罷免，高雄火災卻僅用分享文章輕輕帶過，直問「你們現在到底Care什麼」。(圖／WeCare臉書)

網友痛批WeCare過去幾周PO好幾篇，打好幾百字挺陳柏惟，對高雄火災竟然僅用40字帶過，文章還是用分享的，相當傻眼。(圖／WeCare臉書)

高雄城中城惡火46人死亡，震撼全台，但號稱最關心高雄的挺綠團體「WeCare高雄」在事發後38小時內僅有一篇貼文，且輕描淡寫帶過，遭網友砲轟雙標，更有曾經的支持者忍不住留言大罵從罷免案後WeCare已經完全不在乎高雄了，要求把「高雄」2字拿掉。

WeCare高雄連日來在粉專力挺陳柏惟，卻在城中城大火後不發一語，直到12小時後才終於PO文，但僅是轉分享其他粉專的文章，並用「祈願逝者安息 生者安康」輕輕帶過，隨後持續神隱，完全不打算討論案情。

直到昨(15日)下午4點半，WeCare高雄才終於PO出第二篇相關文，但依然是分享他人PO文，並僅表示「謝謝在這些時刻，暖心的警消、醫護、社工們」。

不少網友留言痛罵WeCare過去幾周可以為了挺陳柏惟，洋洋灑灑打好幾百字，PO了好幾篇文，高雄重大災難竟然只有轉分享文章：「拜託把高雄拿掉，罷免案後你們已經不Care高雄了」、「關心台中的文寫得洋洋灑灑，關心高雄卻用轉貼的，你們到底Care什麼」、「為了聲援台中反罷免，WeCare昨天(13日)PO了上百字，高雄一把無情火帶走46條命，WeCare只願意打40字，還是轉貼的，原來活人比死人還值得關心」、「你們粉專明真的是侮辱高雄人，希望快點改掉，別再拿高雄招搖撞騙」。