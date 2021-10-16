位於台中市太平新案「生活家徽二、三期」全新完工落成，周遭擁有公園綠地。（盧金足攝）

浪漫又休閒的大露台景觀花園宅，獲很多企業主青睞。（盧金足攝）

國內新冠肺炎疫情嚴峻時，民眾宅在家防疫，網路購物大增，東買、西買，也可能買下4、5000萬的別墅。生活家建設副總經理劉瑾昀在網路為豪墅成屋拍開箱影片，吸引很多網友讚聲激推，看到飯店式衛浴雙檯面設計、主臥獨立更衣室、大露台的景觀花園宅，成為超人氣的美女網紅，開發售屋的熱門平台。

外型甜美的劉瑾昀，投入建築的專業同樣令人驚艷，年紀輕輕已在房地產業獨當一面，對土地、建材、銷售採一條龍方式，親力親為掌握每個細節，也見證近年來土地行情節節高漲的過程。

劉瑾昀說，近年因地價、原物料價格上升，連帶房地產價格上漲，尤其以從前有「台中首購三大區」之一的太平區漲幅驚人，依實價登錄，今年上半年預售屋成交約落在每坪21至23萬元，而今年9月成交則達到每27萬元以上，漲幅高達17％。

有天有地的電梯別墅產品，一直是房市的長青樹，品牌建商「生活家建設」位於太平新案「生活家徽二、三期」全新完工落成，規畫整層大主臥、飯店式衛浴雙檯面設計、主臥獨立更衣室、私有花園、私有大露台、層層有景的景觀花園宅。

「先建後售，以完整性成屋呈現，讓想買屋的人眼見為憑

」，劉瑾昀表示，南太平長億一帶，過去因地價親民，吸引許多在地建商推案，不過去年開始土地標價就超過每坪40萬元，大樓成交單價持續上升，台中新案預售價跳升速度前所未有的快，不少區域預售屋價格站上史上最高。

台中太平長億國小一帶的重劃區，由5個大小不一的自辦重劃組成，採低密度、高綠覆發展，步行區域內設有不少大小綠地公園以及預定地，有幼稚園至高中15年長億完整學區，具太平與大里雙核心生活圈、74號快速道路。

劉瑾昀說，買房看地段、看建材、看格局等，還要擔心入住後的修繕問題，選擇好的建商品牌，可以說是擁有專業顧問，從頭到尾協助住戶把關房屋的品質，三十年建築經驗的「生活家建設」，從土地開發到建築師、營造、室內設計、銷售，至末端的售後服務都親自由公司處理，做到無微不至

、不假手他人。

「鎖定注重生活品質的換屋族和企業主」，生活家建設的新案「生活家徽二期」全新落成的成屋，生活圈自成一格，離塵不離城，獲喜愛安靜單純住宅的住戶青睞。

劉瑾昀行銷手法也突破傳統，拍攝影片介紹別墅工法、格局和配備，賞屋平台夯，網友直呼「身歷其境的影片介紹，詳細了解建物的設計及格局，成屋品質一目了然」。