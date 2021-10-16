神舟13號載人飛行任務太空人乘組出征儀式，10月15日晚間10點左右，在酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行。翟志剛（左起）、王亞平、葉光富即將開啟為期6個月的飛行任務。（央視新聞）

神舟13號太空人在太空船返回艙進行發射前準備。（央視新聞）

大陸神舟13號載人太空船北京時間16日0時24分搭乘長征二號F火箭，在酒泉衛星發射中心成功發射升空前預備。（央視新聞）

大陸神舟13號載人太空船北京時間16日0時24分搭乘長征二號F火箭，在酒泉衛星發射中心成功發射升空。（央視新聞）

大陸神舟13號載人太空船北京時間16日0時23分搭乘長征二號F火箭，在酒泉衛星發射中心成功發射升空。執行飛行任務的指令長翟志剛、乘組王亞平、葉光富等3名太空人，將首次在軌道駐留6個月，王亞平將成為首次進駐中國太空站、首名實施出艙活動的中國女太空人。

酒泉衛星發射中心又被稱作東風航太城，是大陸目前唯一的載人航太發射場。在發射過程中，距離發射塔架僅僅1.5公里的測發指揮大廳，承擔指揮調度任務。

15日上午11時左右3位太空人依次完成了腸道清潔。吃過午飯，科研人員安排他們整理個人物品，之後3人休息6~7小時，調整身體至最佳狀態。

15日21時40分以後，神舟13號太空人的出征儀式在酒泉衛星發射中心太空人公寓問天閣外的圓夢園廣場舉行。21時42分，中國載人航天工程總指揮、太空站階段飛行任務總指揮部總指揮長李尚福下達命令，翟志剛、王亞平、葉光富3名航天員領命出征，展開為期6個月的飛行任務。

神舟13號載人飛行任務是太空站關鍵技術驗證階段的第6次飛行任務，也是該階段最後一次飛行任務，主要目的有五：

一是開展機械臂輔助艙段轉位、手控遠端操作等太空站組裝建造關鍵技術試驗；二是進行2-3次出艙活動，安裝大小機械臂雙臂組合轉接件及懸掛裝置，為後續太空站建造任務作準備；三是進一步驗證太空人在軌駐留6個月的健康、生活和工作保障技術；四是進行航太醫學、微重力物理領域等科學技術試驗與應用，開展多樣化科普教育活動；五是全面考核工程各系統執行太空站任務的功能性能，以及系統間的匹配性。

與神舟12號任務相比，神舟13號任務主要不同點有：載人太空船將採用自主快速交會對接的方式，首次徑向停靠太空站；屆時中國太空站將實現核心艙、2艘貨運太空船、1艘載人太空船共4個飛行器組合運行；太空人將首次在軌駐留6個月，這也是太空站運營期間太空人乘組常態化駐留周期。