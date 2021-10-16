大陸中國人民銀行15日下午舉行2021年3季度金融統計資料新聞發佈會上，在答覆媒體時明確表示，大陸房地產總體健康，恒大集團的問題是個別企業經營不善的現象，不會發生系統性危機，其債權分散、風險可控，因此將要求其處理不良資產，同時給予金融支持協助復工交房。外界分析認為這是大陸央行對解決恒大危機提供了正面訊息，這對購屋業主固然是吃下定心丸，但恒大分佈大陸各地工地過多，資產結構龐大而複雜，如此處理方式可以避免猛爆性危機，但處理爛攤子的時間會拖得更長。

大陸央行金融市場司司長鄒瀾就恒大危機答覆媒體表示，恒大問題是個別企業經營不善的現象，不會發生系統性危機，其債權分散、風險可控。（圖／達志影像）

簡單解讀央行金融市場司司長鄒瀾答覆媒體的談話大致可以歸納為4項：

1.恒大的問題是個別現象，大陸從2016年開始要求房地業降低金融杠杆，整個房地產業的杠杆率已經降低了很多，所以不需擔心恒大危機對房地產業的衝擊，不必擔心其它房企會受到牽連而出現系統性行業危機。

2、恒大的問題完全是經營不善造成的，未依政策趨勢進行去杠杆化，盲目且多元化擴充，增加資金杠杆負擔過重，導致資金流出現問題，責任當然是由恒大自行承擔。

3、恒大債權人數極多，金融負債約佔全部債務1/3，平均攤到個別金融機構身上不會太集中，風險分散可控。

4、希望恒大處理一些資產，結束不相關的多元化事業部門，回到本業上。為此，金融部門將提供資金協助其復工交房，以結束其財務危機。

恒大現在還有大量的已完成的房屋尚未完工或售出，央行已表態要給予金融支持其復工與出售，以解決其自身的財務危機。（圖／路透)

鄒瀾的說法很清晰地表明大陸央行的立場，一方面穩定房地產市場的信心，二方面也是提供一條讓恒大解決問題的途徑。至少央行將出手救恒大，這對其他爆雷的房企、其他與恒大往來的廠商與恒大的房產買家來說都是好消息，但是恒大勢必要「傷筋動骨」才能渡過難關。

在大陸央行放出處理恒大的結論之後，在解決恒大問題時主要交給地方政府及當地金融機構，地方政府督促在大陸上多達1300多個房地產項目儘快復工，與恆大有往來的地方金融機構則提供復工所需要的資金流通。

多數房地產分析師都認為目前大陸房市已步入寒冬，恒大的事件如果處理不好，可能會加劇房地產市場的行業危機。（圖／中新社）

陸媒早先也傳出消息稱，恒大財務危機發生後，內部也召開了多次會議，會議有有2個主題：儘速復工、保障順利交屋。雖然意識到復工與交屋的重要，但缺乏資金就什麼都動不了，現在有央行喊話給予金融支持，很多協作廠商也能恢復信心，讓工地動起來。

雖然大部份人都會認為這是要救恒大，但其實仍是要各地方政府與金融機構各自解決當地的恒大物業項目，重點在不能停工損及消費者的權益，不能爛尾交不了房，避免出現購屋者進行絕望性的抗議行動。至於各地狀況不同，爛尾的情況也有很大差異，如何處理就授權各地方政府與銀行去想辦法，換句話說，就是「化整為零」，真解決不了的爛攤子，就殺豬割肉補償購屋者。只要房地產市場交易秩序能維持，處理恒大資產的損失就不會太大。

恒大負責人許家印近年來到處跨業投資，其中最著名的是廣州足球俱樂部。現在處理財務危機的過程中，央行要求將這些不良資產打包出售來解決財務問題。圖為許家印（左）在廣州為足球主教練發聘書。（圖／新華社）

央行表態後，網路上的消息快速傳開，網路論壇上就建議已購買恒大房產人先別退房，至少這是央行出面保障的部份，如果退房還退不了錢，可能變成普通債務，如此會更沒有保障。

央行政策雖然簡明確，但是執行起來卻會在各地有各種不同狀況，當中需要不少時間與耐心。目前恒大在大陸上280多個城市擁有1300多個房地產項目，集團涉及1000多家子公司，債權人的分布與成分複雜且非常分散。目前北京保障購屋者的權利，顯然是著眼於穩定受到衝擊的房地產市場，以免這個原就是資金高杠桿操作的行業禁不住衝擊而連續倒閉，至於其他與恒大有債務關係的廠商業者，或者投資恒大美元債券之類的投資人，就不是北京關切的事項了，解決的順序也會被推到最後，可能也會是好幾年以後的事了。