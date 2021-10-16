台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票，陳柏惟日前表示，前立委顏寬恒2016年立委選舉贏代表民進黨出戰的陳世凱5000票的時候，我們有罷免他嗎？「為什麼我贏他5000票，他就要罷免我？」PTT網友對此說法酸言酸語，幾乎一面倒，有人甚至說，「塔綠班的程度就是那樣。」

有網友在PTT八卦板發文表示，真的不懂陳柏惟支持者的想法耶，假設顏寬恒真的補選上立委，那也是人民的選擇，難道不應該尊重嗎？這就是民主，也代表台中市民喜歡顏寬恒這樣的人。但為什麼會看到一堆高雄人、澎湖人，甚至總統要求台中市民做選擇，其實顏寬恒到時若補選上，若真的做不好，可以再罷免啊。罷免本來就是淘汰掉民眾覺得不適任的人，而多數民眾覺得不適任卻還罷不掉，這才是違反民主吧。

此意見引發許多網友熱議，紛紛回應表示，「塔綠班的程度就是那樣。」、「盲點就是，沒了3Q，民進黨台中就沒人了？」、「罷掉陳柏惟，綠的還是可以推人出來選啊！二分法有夠XX。」、「罷免是你不好重新選好一點」、「芒果乾賣習慣了。」、「我罷免你是正義、是行使公民權，你罷免我就是惡霸，話都讓他講就好了。」、「出席率100%，然後內容都很糗有用嗎？」、「看過3Q質詢就知道根本就是草包一個」、「原來每次去開會都講廢話也叫政績。」

也有網友認為，「他應該進喜劇圈不要去當民代。」、「現在每個人一看到陳柏惟就想到他質詢。」、「民意選上的不能用民意罷免？」、「看到他在質詢台上講那些543，正常人都會想罷免他。」