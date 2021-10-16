經濟數據和財報利多 美股收紅 道瓊上漲382點 06:052021/10/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受經濟數據和企業財報利多加持，美股今天上漲，週線收紅。 道瓊工業指數終場上漲382.20點，或1.09%，收在35294.76點。 標準普爾500指數上漲33.11點，或0.75%，收在4471.37點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲73.91點，或0.50%，收在14897.34點。 費城半導體指數上漲23.170點，或0.70%，收在3314.407點。（譯者：徐睿承）1101016 經濟復甦強 美鋁業績旺 企業財報與就業數據佳 美股勁揚道瓊大漲534點 #上漲 #收在 #經濟數據 #美股 #收紅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美財報季起跑 銀行開紅盤 04:102021/10/15 全球財經 在岸人民幣收漲48個基點 近4個月高 17:192021/10/15 財經 操盤心法－市場轉趨保守 個股走勢分歧 04:102021/10/15 證券．權證 台積電法說唱旺開盤大漲19元 領軍台股狂飆270點 09:092021/10/15 財經 《國際金融》企業樂觀業績 推進歐股登兩周高點 10:022021/10/15 財經 美比特幣期貨ETF將問世 挖礦概念股紅通通 13:522021/10/15 財經 陸官媒點名質疑資安問題 富途、老虎證券下跌 11:512021/10/15 財經 台積電重返600元 領軍多頭反攻 台股狂飆393點站上16700點 13:412021/10/15 財經 台新投顧下周看好半導體、PCB等九類股 17:092021/10/15 財經 《盤後解析》量增強彈393點 周線連2紅 15:082021/10/15 財經 1分鐘讀財經》12檔「跳樓大拍賣」 法人閉眼掃貨 驚見這2支水手股 08:252021/10/15 財經 國際熱門新聞 11月8日 對已接種外國旅客解禁 美核准3類人 施打莫德納第三劑 - 國際大事 - 中國時報 CNN：陸大批軍機頻擾台 兩岸好緊張 他們沒在怕 - 國際 與劉鶴通話 戴琪形容好的開始 - 國際大事 - 中國時報 印尼學生團體溯河步行出意外 11人溺斃 - 國際 - 中央社 韓7歲女童手繪《魷魚遊戲》場景 網驚呼：「看到背都涼了」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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