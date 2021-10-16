邵雨薇穿DOUCHANGLEE千鳥格紋長版西裝背心 帥氣俐落。（臺北時裝週提供）

台灣時裝設計師竇騰璜、張李玉菁創立的DOUCHANGLEE，日前舉辦品牌時裝大秀，秀上邀來藝人邵雨薇、曹佑寧、姚愛甯、韓寧、蔡瑞雪、張景嵐等人觀秀，其中曹佑寧以荷葉邊D字繡花白襯衫，搭配靛藍燈芯絨拼接短褲出席，具有陰柔刻板印象的荷葉邊，搭配襯衫俐落的版型，卻營造出正式帶點翹皮的感覺。

DOUCHANGLEE SS22，本季以各種材質的交錯運用，呈現虛實交疊的視覺效果。（臺北時裝週提供）

DOUCHANGLEE SS22系列。（台北時裝週提供）

DOUCHANGLEE SS22系列。（台北時裝週提供）

本季以「虛實流動」為題發表2022春夏系列服裝，設計師竇騰璜、張李玉菁表示「其實因為疫情難以預測的變化，我們也有想過要不要拍片，所以也到很多地方堪景。」本季的顏色規劃便是來自新竹香山溼地感受到的天空變化，從代表晨霧的白色系列，隨著時間推移來到象徵陽光的金黃色、即代表黑夜降臨的黑系列，觀賞服裝的同時，也宛如觀賞隨時間變化的光影。那樣的體驗也讓他們決定以自然景色中不規則的雲朵、天空的色系等變動不息的變化等作為題材，而本季的「虛實」也代表著自然中介於有形、無形的樣貌，並以透明感、亮面、霧面、膠感等輕、厚材質素材的交錯，營造虛實交錯的視覺效果。

DOUCHANGLEE SS22，本季有許多立體球型剪裁，營造空氣流動感。（臺北時裝週提供）

在服裝廓形上服裝大量使用抽繩、綁帶細節，製造出空氣感的立體球型剪裁、彎曲造型、具有披風效果的襯衫等，使面料與身體產生更大的空間、隨著模特走動呈現出份量感十足的輪廓，在男性襯衫中也能看見些許簍空、縫隙設計，設計師表示「衣服很像人的一種防衛，所以希望能有個空隙，讓內跟外有個流動。」

本季與來自花蓮的品牌Kamaro’an 合作，圖片包款為Kamaro’an 竹筒包。（臺北時裝週）

本季與來自花蓮的品牌Kamaro’an 合作，圖片包款為Kamaro’an 編織方包。（臺北時裝週）

在包款上，本季與來自花蓮的新銳品牌「Kamaro’an」，品牌運用阿美族悠久的工藝與文化，延伸如編織竹筒包、編織相機包等獨特包款，前者將阿美族外出用於盛水做成的竹水壺結構與提把編織製作，而後者則取自被用作部落隨身工具盒、便當盒的「Kopid」，引用其特殊上下蓋結構，保護包內物品，品牌承載悠久歷史、工藝，以純粹材質打造出日常物件的「質樸、純粹」精神，也正與本季的理念相輔相成。

DOUCHANGLEE創辦人竇騰璜、張李玉菁。（臺北時裝週提供）

本季秀場選址於「松菸南向製菸工廠」，運用鏡面裝置、工業日光燈以極簡抽象的手法呈現，回歸服裝的本質與工藝起源，「我們選在這邊其實也有點像是教室的感覺，我們希望回到一個經過時間淬煉，服裝質樸的本質。」另外，秀場內所有布置的物料，也將進行回收使用，未來運用於品牌店面的擺設，也表述品牌對低碳與永續原則的奉行與重視。