在預期美國證券管理委員會（SEC）將批准首檔比特幣期貨指數股票型基金（ETF）交易下，比特幣價格今天漲逾60000美元，為今年4月以來首見。

法新社報導，根據彭博數據，1個月以來，這種數位加密貨幣的價值飆漲40%至6萬126美元，因報導指出SEC下週可能批准這檔ETF交易。

自2013年迄今，SEC都拒絕比特幣ETF交易申請。（譯者：徐睿承）1101016