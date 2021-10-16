預料美國點頭放行 比特幣漲逾6萬美元 06:372021/10/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比特幣。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在預期美國證券管理委員會（SEC）將批准首檔比特幣期貨指數股票型基金（ETF）交易下，比特幣價格今天漲逾60000美元，為今年4月以來首見。 法新社報導，根據彭博數據，1個月以來，這種數位加密貨幣的價值飆漲40%至6萬126美元，因報導指出SEC下週可能批准這檔ETF交易。 自2013年迄今，SEC都拒絕比特幣ETF交易申請。（譯者：徐睿承）1101016 台積電法說唱旺開盤大漲19元 領軍台股狂飆270點 SEC可能放行首檔比特幣期貨ETF 比特幣價格飆破5.9萬美元 #SEC #ETF #美國 #比特幣 #漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權王台積電領漲 台股早盤大漲逾200點 09:402021/10/15 財經 台積電重返600元 領軍多頭反攻 台股狂飆393點站上16700點 13:412021/10/15 財經 9月零售銷售意外優於預期 美股開漲200點 台積電ADR漲近2％ 21:472021/10/15 財經 補強法遵合規 加密貨幣交易商更重數位資產安全 21:112021/10/15 財經 《國際產業》網審緊箍咒 微軟LinkedIn退出中國 11:442021/10/15 財經 美財報季起跑 銀行開紅盤 04:102021/10/15 全球財經 美比特幣期貨ETF將問世 挖礦概念股紅通通 13:522021/10/15 財經 《今日財經懶人包》費半指數強彈3％ 台積電Q4更旺 08:052021/10/15 財經 憂2008年金融危機重現 英央行副總裁：儘快監管加密貨幣 18:432021/10/15 財經 取代中國大陸 美國成比特幣挖礦首選國家 22:162021/10/15 財經 豪賭港聯匯崩潰 巴斯慘敗 04:102021/10/15 全球財經 國際熱門新聞 11月8日 對已接種外國旅客解禁 美核准3類人 施打莫德納第三劑 - 國際大事 - 中國時報 脫北者下藥迷昏邊境守衛 金正恩下令「不惜一切代價抓回嚴懲」 - 國際 與劉鶴通話 戴琪形容好的開始 - 國際大事 - 中國時報 預料美國點頭放行 比特幣漲逾6萬美元 - 國際 韓7歲女童手繪《魷魚遊戲》場景 網驚呼：「看到背都涼了」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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