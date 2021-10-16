新北市汐止區大同路一段經緯中心大樓今（16日）清晨4時許發生火災，據了解為B棟6樓半導體公司倉庫竄出火苗，透過照片可見，自窗戶可見明火，火勢於凌晨5時許獲控制，所幸無人傷亡。
新北市消防局於16日凌晨4時43許獲報，稱大同路一段經緯中心大樓起火，趕往現場後發現為B棟6樓內部倉庫起火，火勢於凌晨5時8分控制，共計派遣3大隊3中隊14分隊，消防人員160名，各式消防車輛54輛前往搶救，初估燃燒內部2個小房間，燃燒面積約20多坪，無人受傷受困。
新北市汐止區大同路一段經緯中心大樓今（16日）清晨4時許發生火災，據了解為B棟6樓半導體公司倉庫竄出火苗，透過照片可見，自窗戶可見明火，火勢於凌晨5時許獲控制，所幸無人傷亡。
新北市消防局於16日凌晨4時43許獲報，稱大同路一段經緯中心大樓起火，趕往現場後發現為B棟6樓內部倉庫起火，火勢於凌晨5時8分控制，共計派遣3大隊3中隊14分隊，消防人員160名，各式消防車輛54輛前往搶救，初估燃燒內部2個小房間，燃燒面積約20多坪，無人受傷受困。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。