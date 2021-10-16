新北市汐止區大同路一段經緯中心大樓16日清晨4時許發生火災，為B棟6樓半導體公司倉庫竄出火苗，所幸無人傷亡。（民眾提供）

新北市汐止區大同路一段經緯中心大樓16日清晨4時許發生火災，為B棟6樓半導體公司倉庫竄出火苗，所幸無人傷亡。（民眾提供）

新北市汐止區大同路一段經緯中心大樓今（16日）清晨4時許發生火災，據了解為B棟6樓半導體公司倉庫竄出火苗，透過照片可見，自窗戶可見明火，火勢於凌晨5時許獲控制，所幸無人傷亡。

新北市消防局於16日凌晨4時43許獲報，稱大同路一段經緯中心大樓起火，趕往現場後發現為B棟6樓內部倉庫起火，火勢於凌晨5時8分控制，共計派遣3大隊3中隊14分隊，消防人員160名，各式消防車輛54輛前往搶救，初估燃燒內部2個小房間，燃燒面積約20多坪，無人受傷受困。