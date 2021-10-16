入秋以來首波東北季風今報到，迎風面氣溫驟降，北部空曠地區下探16度、市區也只有18度，「冷得很有感覺」。今晚起至明天白天，北部、東部有局部雨勢，各地早晚溫差大，提醒民眾注意。

台灣地區恢復多雲時晴的天氣，不過也就一天，今下半天東北季風南下，「入秋以來最涼的一波冷空氣」，會讓北部民眾感受到秋天來了。

時序步入秋天，北方冷空氣南下，為台灣地區帶來濃濃秋意。（中央氣象局提供）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今晚起氣溫遽降、天氣有感轉涼，北台灣明天約20度，到了明晚及下周一（18日）清晨，空曠地區低溫下探16度、台北市區降至18、19度。

今各地氣溫：北部22至34度、中部23至35度、南部23至34度、東部19至33度。各地早晚稍涼、白天氣溫回升，日夜溫差相當明顯，提醒民眾注意。

東北季風預計下周一白天起轉弱，北部仍偏涼，北海岸、東北部、東部持續有短暫雨。到了下周四（21日）東北季風持續減弱，北部多雲時晴、中南部日夜溫差大。