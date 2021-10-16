對於籃網球星厄文(Kyrie Irving)的疫苗風波，隊友杜蘭特(Kevin Durant)在周五熱身賽打敗灰狼之後對媒體表示，他個人不會為厄文鬧彆扭而生氣，「我發怒能解決什麼事情嗎？我們無法改變他的心意。」

媒體詢問杜蘭特，他來籃網的一部份原因就是想要和厄文聯手，現在厄文不能上場，他有何感受？

杜蘭特說：「我當然很想要厄文出賽，我完全不希望發生這種事，不過我們現在的情況就是這樣，厄文已經下定了決心，球隊方面也是一樣。我就是專注在我自己的職責上，讓他們雙方去處理。我希望球隊是完整的陣容，有時候事與願違，我仍樂觀期待此事會有最好的結果。」

媒體又質疑，厄文缺陣已經不是他個人的事，他留下的空缺加重了其他人的負擔，為何籃網球員沒有為此動怒？杜蘭特仍淡定回應：「因為我們每天還是可以做自己熱愛的工作，我們仍然能打球。這件事不在我們的掌控之中，我們在場上能依靠的只有彼此。」

「生命很美好，我不可能為了某人的決定而太過憤怒。」杜蘭特言談中與厄文保持距離，同時表明自己會全力貢獻球隊。有球迷在reddit開玩笑說，杜蘭特可能會另外以「分身帳號」來表達他對厄文的真實想法，也有人認為杜蘭特這段時間確實展現積極打球的態度，包括參加東京奧運拿下金牌。