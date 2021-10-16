遺體美容修復團隊「76行者」總召集人陳修將捲入殺人命案，涉嫌殺害22歲胡姓女友遭逮捕，據了解，陳於15日凌晨報案，稱胡姓女友滿身是傷陳屍摩鐵，經檢方複訊，陳坦承有拉扯女友的撞重物致死，檢方認為陳涉犯重罪，恐有逃亡勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，法院於16日凌晨裁准。

40歲遺體修復師陳修將為「76行者美容修復團隊」召集人，近年奔走在重大事故現場，為罹難者修復大體，形象相當良好，而近日他帶著22歲胡姓女友入住彰化縣某汽車旅館，兩人入住同間房多日，不料15日卻發生其女友滿身是傷，陳屍旅館房間內，經送醫宣告不治。

據了解，陳修將疑似與他人有債務糾紛而低調躲到汽車旅館避風頭，其原本向檢警供稱為胡女的男姓友人，兩人連續多日住在同一房間，他有事外出，14日上午返回旅館後，卻發現胡女全身多處傷痕累累，15日凌晨發現胡女不太對勁、沒有反應，趕緊將人送往彰化醫院急救。而胡女在到院前即已沒有生命跡象，急救無效死亡。

檢警獲報後前往相驗屍體，而偵訊庭時陳修將面對胡女死因卻回覆，「不知道」，說詞避重就輕且反覆，檢察官認為陳涉有重嫌，當庭逮捕，將其轉列為被告；經檢方複訊，陳坦承有拉扯女友的頭去撞重物，致胡女硬腦膜下出血致死，檢方認定陳涉犯重罪恐有逃亡勾串之虞，向彰化地院聲請羈押禁見，經法院漏夜召開羈押庭，於16日凌晨裁准。