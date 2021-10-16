網友留言。(取自yahoo新聞)

國民黨台北市議員徐巧芯、名嘴李正皓昨(15日)在臉書爆料，指《美麗島電子報》董事長吳子嘉收到民進黨開除黨籍通知書，吳後來也證實此消息。此事引發大批網友留言討論，有人留言寫下，「不能批評黨，果然好民主、好進步喔」，也有人問「郭正亮、王世堅、高嘉瑜沒事？」

民進黨中評會主委康裕成昨表示，中評會一致認定吳子嘉違紀事實明確，7人一致通過台北市黨部評委會做的除名處分。康裕成說，10月5日召開中評會開除4人黨籍，其中包括吳子嘉。當天7位與會中評委雖有1位認為此時開除吳黨籍不是時機，但僅表達不同意見，也認同中評會的認定此處分。

針對此事，大批網友在《中時新聞網》、《yahoo新聞》相關報導底下留言，其中還有些超過600則留言，不少網友都說，「形象終於轉好了，恭喜、恭喜」、「民進黨還會在意形象？」「一言堂」、「容不下不一樣的聲音」、「講實話錯了嗎」、「不能批評黨，果然好民主、好進步喔」、「會回去的...請大家放心...繼續看下去吧」。不過，也有網友直言，誰開除誰不重要，重要的是繼續爆料給民眾！