國民黨台北市議員徐巧芯、名嘴李正皓昨(15日)在臉書爆料，指《美麗島電子報》董事長吳子嘉收到民進黨開除黨籍通知書，吳後來也證實此消息。此事引發大批網友留言討論，有人留言寫下，「不能批評黨，果然好民主、好進步喔」，也有人問「郭正亮、王世堅、高嘉瑜沒事？」
民進黨中評會主委康裕成昨表示，中評會一致認定吳子嘉違紀事實明確，7人一致通過台北市黨部評委會做的除名處分。康裕成說，10月5日召開中評會開除4人黨籍，其中包括吳子嘉。當天7位與會中評委雖有1位認為此時開除吳黨籍不是時機，但僅表達不同意見，也認同中評會的認定此處分。
針對此事，大批網友在《中時新聞網》、《yahoo新聞》相關報導底下留言，其中還有些超過600則留言，不少網友都說，「形象終於轉好了，恭喜、恭喜」、「民進黨還會在意形象？」「一言堂」、「容不下不一樣的聲音」、「講實話錯了嗎」、「不能批評黨，果然好民主、好進步喔」、「會回去的...請大家放心...繼續看下去吧」。不過，也有網友直言，誰開除誰不重要，重要的是繼續爆料給民眾！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。