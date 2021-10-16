人的血型是固定的嗎？有沒有可能出現變化呢？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，基本上血型是藉由基因遺傳所決定的，終身相同不會出現變化，但在臨床上仍有少部分的民眾可能因為疾病導致基因混亂，或因為異體骨髓移植而出現血型變化的狀況，若有此類疑慮建議可向專科醫師進行諮詢。

臨床上常會出現患者自述自己的血型是一種，但血型檢驗結果卻是另一種，難道血型是會改變的嗎？柳朋馳醫師表示，血型是由基因所決定的，基本上終身不會改變；但實際上的確有部分患者因特殊原因造成血型改變的狀況，包括：

(圖/健談提供)

1. 因病造成基因混亂：

如因癌症、白血病等疾病造成紅血球上的抗原出現改變，例如O型者出現A型抗原而改變成A型血的狀況。

2. 骨髓移植導致血型改變：

接受他人骨髓移植患者可能因為捐贈者與受贈者兩者血型不同，導致骨髓移植後出現血型改變的狀況。

3. 暫時性血型改變：

部分民眾因為免疫力缺乏或低落造成抗原或抗體表現不明顯，或因疾病導致血清反應異常以至於血型出現變化的情況，這類型的血型變化通常是暫時性的，在疾病治癒後或免疫力提升後就會恢復正常。