國民黨「戰鬥藍」青年蕭敬嚴。（圖／取自蕭敬嚴臉書）

高雄鹽埕區「城中城大樓」大火釀46死41傷，高雄市長陳其邁14日偕三位副市長鞠躬致歉，承諾檢討全市老舊公寓大樓問題。國民黨「戰鬥藍」青年蕭敬嚴在臉書發文諷刺，當年台中夜店大火，陳要求時任台中市長胡志強下台、監察院彈劾胡，如今遭「迴力鏢打臉」，陳應擔任下一屆奧運迴力鏢代表隊的國手；中廣董事長趙少康現身留言，痛批陳是「活生生的政治現世報」。

蕭敬嚴15日在臉書發文表示，當年台中夜店大火，陳其邁在政論節目上說胡志強應該要下台、監察院應該要彈劾胡，陳更說監察院不敢彈劾胡，是因為選舉要到了怕影響選情。蕭諷刺道：「雖然東京奧運才剛結束，但是下一屆奧運迴力鏢代表隊的國手人選已經出爐，就是高雄市長陳其邁！」

蕭敬嚴指出，從《建築法》第77條第2項與《公寓大廈管理條例》第55條第3項可見，高雄市政府對於城中城管理與監督上的疏失。蕭質疑，民進黨在高雄執政20幾年，發生了這樣的嚴重的意外，現任的市長陳其邁跟執政最久的市長陳菊難道不用負責嗎？監察院敢辦陳其邁嗎？陳其邁當年在節目上說「還要多少條人命，胡志強才要負責？」那他要請問陳其邁市長：「46條人命，難道你不用負責嗎？」

此文引發熱烈迴響，獲得超過4100個讚與近300則留言。就連趙少康也現身留言：「陳其邁是活生生的政治現世報，應該以同樣標準要求自己，為城中城悲劇負責下台，並宣布不再競選下屆市長。」這則留言更獲得超過1300個讚。