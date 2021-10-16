沒錢真的別生小孩！一位女網友分享自身悲慘經歷勸世，她的父母像是吸血蟲，不但借走她打工賺來的生活費不還，連獎學金也不放過，讓她窮到需啃泡麵過活，平常連公車都捨不得搭，只得走去學校上課，最可怕的是爸媽連學貸的剩款也要拿，種種事件，原PO只覺得無力又心酸「我活得很累了，放過我，好嗎？」引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，每次說起自己的家庭都很心酸，身邊朋友都是爸媽給生活費，她們家卻相反，舉例來說，她寒暑假打工，每月約可賺1.2萬，每次薪水入帳，爸爸就會打電話來借錢，每次她都很猶豫，因為若借給爸爸，那麼當月的房租、水電費與生活費根本付不出來，但若不借又會被說不孝，讓她很兩難。

女網友透露，借錢給爸爸後，最可怕的是接著媽媽也打過來說「你可以借我8000嗎？」即便她告訴媽媽自己沒有錢了，媽媽卻自顧自德說「我會還你的，放心！」無奈之下，她也借了，最後只剩下極少的生活費生存。

女網友指出，隔了一段時間後，她向爸媽詢問能否還錢，因為她快繳房租了，結果爸媽竟說「我生你養你那些都不是錢？」、「你現在借給我不都是還之前我給你的？」因此她每次借完錢就會超級後悔，但若不借家人又會打悲情牌，讓她相當無奈。

女網友坦言，為了可申請獎學金，她很努力將成績維持在系上的前30%，想說拿到獎學金就能買點衣物或鞋子，因為她唯一的鞋已經穿破，沒想到學校申請獎學金須附上文件，讓她不得不回家跟爸媽拿，結果卻被他們記住自己有多少獎學金，每次發放的時間快到，就會瘋狂催問她獎學金的下落，而她被盧到最後，只好把錢都掏出來。

女網友也說，最扯的是爸媽連學貸的剩款也不放過，讓她崩潰直呼「這不是天上掉下來的餡餅，未來必須要還，為什麼連這個都拿？」並表示，因為有這樣的爸媽，她連搭公車去學校的錢都省了下來，每次要上學都要徒步走2公里的路，平常就蝸居在4坪的房子，每個月繳3000元的房租，且常常為了省錢，幾個月都只能啃泡麵度日。

女網友感嘆地說，每次只要想到自己的出生就很無奈，很多人建議她與爸媽溝通，但重點是她的爸媽根本聽不進去，在她爸媽的觀念裡面，小孩就是要乖乖聽話，而她們家四個兄弟姊妹也都遭到荼毒，無一人倖免。

女網友也喊話大家「沒錢真的不要生小孩，不要把小孩拖下水。」她並透露自己現在快20歲，很希望以後不要再當聽話孝順的乖小孩，這樣就不用擔心這麼多事，每次爸媽或其他長輩誇她懂事，她聽了根本不覺得開心，只覺得很心酸，眼眶都會忍不住泛淚，也很想直接告訴他們「我活得很累了，放過我，好嗎？」

不少網友心疼地說，先照顧好自己比較重要，自己都已經快過不下去，需要啃泡麵過日子了，下次爸媽再要錢，原PO就裝死說沒錢、都花光了就好；但也有網友斥責說，這是愚孝！想要擺脫情感的綁架，就要學會拒絕無理的要求，其實很多時候大家都知道怎麼做，只是不想當壞人而已，真的良心過意不去的話，他們養你多少妳換算還他們，還清了就兩不相欠。