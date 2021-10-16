台灣人愛吃麵包，大街小巷到處看得到麵包店，更出過吳寶春、陳耀訓等世界麵包冠軍。其中菠蘿麵包，絕對是許多人從小到大的回憶，只是這種麵包為什麼要叫「菠蘿」？和東南亞水果菠蘿蜜有關係嗎？還是當初由馬可波羅帶來的？

酥脆暖香的外皮、飽滿蓬鬆的麵包，造就了經典菠蘿口味。這款麵包很多人從小吃到大，卻可能從未仔細了解「菠蘿」的由來。

這裡的「菠蘿」，指的是鳳梨，因菠蘿麵包的菱格紋外表酷似鳳梨，乍看就像「披著鳳梨外表的麵包」，但它內餡並沒有鳳梨，於是以菠蘿命名。

菠蘿麵包起源已不可考，最普遍的說法是1960年代的香港，當時香港人覺得饅頭味道有點淡，就在上面加了砂糖、豬油、雞蛋，沒想到烤過後意外好吃，逐漸演變成現在的菠蘿麵包；甚至加上解凍後的奶油，成了「冰火菠蘿油」。

不過台灣的菠蘿麵包不完全師法香港，反而增添了一些日本元素，如日本人稱菠蘿麵包「メロンパン（哈密瓜麵包）」，就是覺得它外表也像哈密瓜；閩南語中的「美濃胖」，就是取自日文諧音。