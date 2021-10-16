藝人謝忻2019年爆出婚外情後重創形象，如今走出低潮漸回正軌，更把演藝事業觸角延伸到直播、接業配，不過近來接下工作得在路上街訪路人，未料卻被一名小學生比中指嗆聲，讓她當場傻眼不已。

謝忻透露接下一份工作要街訪路人，過程中找到一位小學生，先是禮貌性詢問對方：「可以訪問你一下嗎」，未料卻被對方回嗆：「妳是什麼咖？是啥小」，當下讓她眼睛瞪得超大，嚇到完全說不出話，沒想到對方並未就此罷休，還對著鏡頭比了一個大大的中指，心有餘悸的她事後形容是：「又長又直的那種」，態度可以說是相當囂張。

謝忻在路上被小學生比中指怒嗆什麼咖 。（圖／xiexin1127 IG）

謝忻坦言曾沒想過會從小學生口中聽到這樣的回答，被對方惡劣態度嚇到的她驚呼：「小學生的語文造詣是否太超齡了」，但這般行徑讓身為老師的她壓抑不住心中怒火，直接對著對方離去的背影怒吼：「禮貌！注意禮貌！知不知道！」最後更不忘嘲諷：「台灣的小學生真的好棒」，似乎也點出學校教育及家庭教育的漏洞。

謝忻日前在IG發文表示常收到網友留言「唉～歲月不饒人」，雖然覺得對方沒有惡意，但看完仍不免走心了，不過事後轉念思考：「歲月為何要饒人？」接著回應：「就讓時間流逝成為人生的養分吧，更泰然地面對那歲月靜好」，這讓粉絲對她的高EQ回應給予一致好評，大讚根本是神回覆。