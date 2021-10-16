女警深入地方，以說學逗唱方式至大誠里的里民辦公室向高齡者宣導「五倍券反詐騙」。（警方提供）

女警深入地方，以說學逗唱方式至大誠里的里民辦公室向高齡者宣導「五倍券反詐騙」。（警方提供）

坊間詐騙如影隨形？台中市政府警察局第四分局因應中央政府推出振興五倍券，使用信用卡、電子票證及行動支付等方式綁定及全國超商受理預訂作業、領取；為防制不肖集團趕搭此時事進行詐騙行為，南屯派出所副所長周明勳至南屯區慈濟靜思堂疫苗快打站，向民眾進行防詐宣導，提醒在場民眾勿輕易受騙上當。

南屯派出所副所長周明勳至南屯區慈濟靜思堂疫苗快打站，向民眾進行防詐宣導，藉由「假代辦真詐騙」、「假藉領取流程有誤」、「傳送不明網址要你點擊」等詐騙手段，提醒民眾勿輕易受騙上當。

警方指出，因長者對3C產品使用不熟悉，多數仍以領取紙本券為主，警員張雅惠、偵查佐林佩君亦深入地方，以說學逗唱方式至大誠里的里民辦公室向高齡者宣導「五倍券反詐騙」，獲得現場長者熱烈回應。

有鑑於五倍券開始流通於市面，為保護運送途中及民眾領取時之安全，針對配送路線編排專責警力進行護送，規畫「護券」專責巡邏線，複試巡簽郵局、超商等領券處所，提高巡邏密度，加強該處所維安，同時兼顧處所內、外安全維護，防範不法案件發生，讓民眾能安心領券。警方同時檢視超商五倍券存放是否有保護措施，勿成為歹徒覬覦目標。

警方除運用實體宣導外，為防制不肖詐騙集團以通訊軟體進行詐騙，亦透過分局臉書粉絲頁，加強宣導領取振興五倍券的管道和措施，應以政府官方公告為主，不要聽從陌生訊息指示匯款、轉帳或填寫個人資料，透過多方管道強力宣導，阻斷詐騙。

所長江松泳表示，詐騙無孔不入且手法多元，歹徒常利用時下話題行騙，最近新興的五倍券釣魚詐騙陷阱，也常透過手機簡訊中獎、加碼優惠訊息，甚至宣稱紙本預購審核未通過等方式，欲騙取民眾財物與個資，如有詐騙相關疑問，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。