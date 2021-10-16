網紅鳳梨15日在臉書痛揭刺青師好友的女嬰疑似遭到虐死，有網友氣到衝到保母家動私刑，大撒冥紙還砸雞蛋。（民眾提供）

網紅鳳梨（吳泓逸）15日在臉書PO文，稱友人才11個月大的女嬰疑似被保母虐待致死，而女嬰的父親為知名刺青師，女嬰的死引起網路公憤，更有民眾於15日深夜衝至保母家丟雞蛋與冥紙。對此，仁武分局指出，截至16日清晨6時為止，共計約談21人鬧事民眾，分別依刑法妨害秩序、社會秩序維護法等送辦14人。

回顧此案，高雄一位知名刺青師15日在臉書控訴將11個月大女嬰送到保姆家，不料3小時後女嬰因腦出血、雙眼滲血送醫，最終因腦壓過高，於15日凌晨宣告不治；而網紅「鳳梨」是該男好友，也在臉書發文不捨一條小生命消逝，消息曝光後，在網上引起一片譁然。

高雄1名家屬控訴將11個月大女嬰送到保姆家3小時後，女嬰因腦出血、雙眼滲血送醫，最後因腦壓過高搶救無效身亡，女嬰家屬控訴保姆虐待女嬰。（翻攝自爆料公社）

據了解，該名涉嫌虐待女嬰的蔡姓保母向警方供稱，女嬰是因為不慎摔倒而致死。橋頭地檢署15日會同法醫相驗女嬰遺體，發現女嬰遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重，將另排定期日複驗，並深入調查案情。

而高雄市社會局副局長葉玉如表示，該名53歲蔡姓保姆從事收托工作已有3年，期間沒有違規紀錄。

女嬰遭虐待的消息曝光在網路上，引起大量網友憤慨不平，憤而前往蔡姓保母家門外動以私刑，不僅大聲叫囂，還朝其家中砸雞蛋與撒冥紙，場面相當混亂。

仁武警分局獲報後趕往現場處理，警方到場後對空鳴放一槍，先將5人帶回了解，截至16日清晨6時為止，共計帶回21人，其中11人涉犯刑法妨害秩序、3人違反社會秩序維護法，共計有14人移送法辦。