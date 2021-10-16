女兒記憶中的爸爸總是熱心助人，在生命的最後應該也會想幫助別人，因此簽下器官捐贈書。（鄭小姐提供）

幾周前，鄭先生和太太一如往常地騎機車出門，卻在離家不遠處發生車禍，鄭先生在加護病房昏迷整整一周，家人共同討論後決定簽署器官捐贈書，讓他的大愛以另一種形式傳遞下去。鄭先生的女兒堅定地說：「如果可以讓其他家庭變完整的話，我爸應該也會很開心的。」

66歲的鄭先生是一位冷氣師傅，大女兒說，爸爸個性樂於助人，也可以說是「雞婆」，顧客有任何小問題，他都會親自去現場看，還經常不收車馬費；平時也喜歡自己種種菜，分送給親朋好友。

「生不帶來、死不帶去，人生就是這樣。」這是鄭先生過去經常掛在嘴邊的一句話。鄭先生的小女兒回憶，爸爸曾經說想要簽署「放棄急救書」，如果救回來卻沒有生活品質，深怕拖累晚輩，當時被她極力阻止。大女兒感慨地說，壓根沒想到一個平凡的中午，這種事情會發生在自己家人身上。

由於車禍撞擊到頸椎及腦部，鄭先生一直沒有恢復意識，昏迷指數只有3。因為疫情關係，加護病房每天只有1小時的探視時間，兩個女兒總是把握機會在爸爸耳邊說說話，也唱歌給他聽，只希望任何一點聲音能夠喚醒爸爸。

大女兒說，當時急診科醫師謹慎地詢問，有沒有意願幫爸爸簽署器官捐贈，但當時媽媽因車禍嚴重骨折仍在接受治療，自己實在無法做決定。又過了幾天，爸爸的心跳變得不穩定，腦波也變得微弱，她覺得這可能是爸爸在暗示「該放他走了」，此時她也想起一位護理師曾說，如果爸爸不想要器捐，可能也沒辦法撐這麼久。

雖然無法直接確認爸爸的想法，但兩位女兒和媽媽經過討論後，雖然非常捨不得，但一致認為爸爸的個性會想要幫助別人，因此決定簽下了器捐同意書。大女兒說，本來只想捐贈幾個器官，有點糾結是否要捐皮膚和骨骼，但後來想到媽媽在車禍中膝蓋粉碎性骨折、小腿開放性骨折，皮膚嚴重受損，膝蓋也補了別人的骨頭，最後下定決心「能捐的都捐」。

車禍後第8天，鄭先生接受腦死判定，捐出肝臟、腎臟、胰臟、眼角膜、皮膚、骨骼及韌帶等器官及組織。大女兒笑說，爸爸比想像中還健康，除了心臟曾經急救而無法捐，其他幾乎所有器官都捐出去了。

由於捐贈項目較多，手術過程相當漫長，從中午持續到隔天清晨5點才結束。大女兒表示，很感謝台北榮總醫療團隊細心照顧爸爸，也陪伴家屬走過手術前煎熬的時刻，取出器官後更費盡全力恢復爸爸原有的樣貌，這些點滴都讓她們十分感念。

事後，社工告訴她，除了眼角膜還在配對中，其他器官都已成功找到適合的患者，爸爸的大愛至少可以幫助到5個人；捐贈的組織則保存在醫院的組織庫中，需要時再取出使用。

「我有時候在想，能不能阻止這一切都不要發生。」鄭小姐說，雖然很無奈，但想到爸爸樂於助人的個性，還是希望能讓爸爸幫助別人；也很謝謝爸爸在昏迷時努力維持生命，讓她可以及時做出器捐的決定，造福更多人。