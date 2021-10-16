A dunk in the WNBA Finals for BG! She's got 10 points on the board so far tonight. pic.twitter.com/tQmenc2Q79 — Phoenix Mercury - X (@PhoenixMercury) October 14 2021

Another look at that Brittney Griner dunk and the @Suns fam liking what they see. 🔥 pic.twitter.com/JPgyT7jSys — Phoenix Mercury - X (@PhoenixMercury) October 14 2021

WNBA女將葛萊諾(Brittney Griner)成為史上首位在總冠軍賽灌籃得分的球員！本周鳳凰城水星隊與芝加哥天空隊的第2戰，水星隊中鋒葛萊諾個人砍下29分，率隊以91-86獲勝。葛萊諾第一節接獲隊友的傳球，轉身在籃下的空檔灌籃成功，這是她生涯第2次在季後賽灌籃，亦是WNBA成立25年來首次在總冠軍賽出現的鏡頭。

葛萊諾身高6呎9吋（206公分），她是2013年選秀狀元，女籃裡罕見可以灌籃的球星，大學時期（登錄為6呎8吋）的灌籃次數是全美的女籃選手最多，單手和雙手灌籃都難不倒她。進入WNBA之後，她的灌籃能力受到更多關注，這次總冠軍賽的灌籃，場邊也有NBA球星保羅(Chris Paul)、克勞德(Jae Crowder)在觀眾席起立喝采。

保羅和克勞德都是鳳凰城太陽隊的球員，因此幫同一城市的水星隊加油。不過比起剛來到鳳凰城的保羅和克勞德，葛萊諾自2013年首個球季以來就在水星隊了，她本季例行賽場均20.5分、9.5籃板、2.7助攻、1.9阻攻，投籃命中率57.5%、罰球命中率84.6%。總冠軍賽第2戰，葛萊諾包辦全隊開場的前10分，她在上半場攻下全隊最多分數與籃板。

天空隊的中鋒史蒂文斯(Azura Stevens)身高6呎6吋（198公分），屬於中前鋒體型，守不住葛萊諾。除了體型高大，葛萊諾的運動能力遠勝一般女將，曾在例行賽締造單場11阻攻、單季129阻攻的WNBA紀錄。

WNBA例行賽首次灌籃出現在2002年，是名人堂選手萊斯利(Lisa Leslie)灌進去的，她後來受邀過擔任NBA灌籃大賽評審。