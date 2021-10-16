34歲女星劉詩詩與吳奇隆結婚6年，育有2歲多兒子步步，最近一家三口回到大陸工作生活，先前劉詩詩跟吳奇隆被拍到一同上醫院，引來二胎質疑，但知內情的粉絲代為解釋小倆口是去打流感疫苗。昨(15日)劉詩詩一身甜美優雅黑紗裙出席活動，她腳踏高跟鞋，腰上繫著細皮帶可見小蠻腰依舊，四肢纖細，化解了二胎疑雲。

劉詩詩和吳奇隆當年因為合作《步步驚心》結緣相戀，2015年到峇里島舉行浪漫婚禮，更驚喜讓久未重聚的小虎隊三人合體。2019年劉詩詩在台灣生下兩人愛的結晶步步，近期則將重心放回家庭，未料先前竟有不理智粉絲揚言脫粉，主因是批評劉詩詩在台陪伴公婆，忽略在大陸的父母，引發網上兩派論戰。

劉詩詩昨踏著高跟鞋，刻意凸顯的小蠻腰造型似乎證明沒懷孕。（圖／翻攝自詩詩的小板報微博）

劉詩詩無PS圖曝光。（圖／取自新浪娛樂）

劉詩詩當媽媽後，也常被過去的戲迷呼籲趕快接新戲，甚至說重話：「忠言逆耳：再不進（劇）組就糊透了」，而劉詩詩上月終於現身，曬出到上海迪士尼樂園遊玩的美照，可見她頭戴粉色米奇頭飾，少女心大開，久違分享近況讓粉絲開心暴動：「旅遊博主終於回來了」。

劉詩詩和吳奇隆及兒子一家三口最近在北京逛街被拍。（圖／取自新浪娛樂）

近日有八卦媒體拍到劉詩詩和老公推著嬰兒車逛街，另有人直擊夫妻倆穿著簡樸現身醫院，上車前吳奇隆特別警戒環顧四周，似乎怕被偷拍，引來外界好奇兩人藏著的秘密是否跟有喜有關，但有粉絲在劉詩詩超話闢謠，透露她是「打流感疫苗去了」，而昨劉詩詩瀏海後梳，頭上打著蝴蝶結，一身深色優雅打扮出席活動，被讚是小公主，露出的纖細小腿也相當吸睛，加上踏著高跟鞋及刻意凸顯的小蠻腰造型，似乎都間接表示沒懷孕。