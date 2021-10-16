一名女高中生想為暗戀對象考電機系，希望在大學能繼續以朋友的身分陪伴他，結果貼文竟釣出台大電機系教授葉丙成留言說，建議這位女學生不用想太多，直接告白就對了！而且念電機系真的要有興趣再來唸，否則到時候可能會有「畢不了業 + 沒有告白」的雙重遺憾。

一名女學生在臉書社團《靠北中女中》發文表示，偷偷暗戀一個男生3年了，但因為自己沒什麼才藝，加上讀書也不是頂尖，所以不奢望對方會喜歡她，最近聽說對方想考電機系，她決定要努力跟上去，希望能跟喜歡的人讀同一所大學，甚至還說「「我不會放棄喜歡你，但也不會去打擾你，就是以朋友的身份，陪著你、看著你」。

女學生透露，許多認識他們的人都說，他們相處的樣子很像是情侶，讓她偶爾也會覺得「或許你有那麼一點點喜歡我？」但理性判斷後，又覺得好像不是這樣，「所以希望這些傳言，沒有給你帶來困擾。」

貼文引起網友熱議，其中台大電機系教授葉丙成也留言說「呃，我是覺得要唸電機的理由不該是這個。」並建議女孩不要想太多，直接告白就對了，拖到大學恐被人捷足先登，喜歡就告白吧！無論結果如何，至少日後不會留下「早知道當初我就......」的遺憾，其實失敗並不可怕，遺憾才是最可怕的。

葉丙成也轉發文章說，看到有個女孩為了暗戀3年的男孩要考電機系，只希望有天能在大學看著他。讓身為電機系教授的他，實在無法裝做沒看到，他希望這個女孩能鼓起勇氣告白，不要留下當年沒告白的遺憾，最重要的是應該要有興趣再來唸電機，千萬不要為了暗戀的男孩來念，否則恐會有「畢不了業 + 沒有告白」的雙重遺憾。

後來聞氫哥也在文章底下留言表示，原PO如果考上電機系應該能變成系花，到時候挑都挑不完，還會怕沒男朋友？說不定到時候工具人多到可以開五金行。