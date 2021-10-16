氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今白天各地大都為多雲時晴，僅部分地區偶有零星短暫雨的機率，白天偏熱，但今晚起至18日入秋以來最明顯的一波「東北季風」南下，氣溫劇降，天氣有感轉涼，北台秋意濃，預計明天白天北台灣約在20度左右；明晚、18日晨，空曠地區最低溫降至16、17度，台北市區可降至18、19度，應注意衣著調整，而今晚、明日迎風面北部、東北部及東部轉有局部雨，有較大雨勢，背風面中南部影響較小，雲量稍增，氣溫略降。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，18日白天起至20日東北季風略減弱，氣溫略升，北台仍偏涼，北海岸、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率；北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。21日東北季風再減弱，氣溫續小幅回升，東北部及東部有局部短暫雨的機率，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，22日起鋒面影響、東北季風增強，冷空氣不如前波，但降雨影響範圍更大；中部以北、東北部及東部有局部雨，再略轉涼；南部雲量略增。