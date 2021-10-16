行政院蘇院長在立法院備詢時反擊鄭麗文「袂見笑」，引發軒然大波；學運出身的前民進黨祕書長羅文嘉深夜在臉書表示，當年學運份子中，暗地裡支領佈建津貼，出賣組織與同志。而今繼續扛著在民進黨理念招牌，招搖撞騙，獲取權位。這一種學運份子，也難逃歷史審判，最好趕快自行了斷，以免身敗名裂。「我們這個世代的垃圾實在應該自行處理」。

羅文嘉此文一出，引發外界：「民進黨內到底『內鬼』是誰？」

羅文嘉在臉書評論鄭麗文與蘇貞昌口角風波事件時指出，時機與場合固有爭論，但蘇指責鄭麗文的內容陳述卻毫無爭議、正氣十足。他說，他們都是當年指著國民黨罵的學運份子，正當性是建立在對民主理念的堅持，對不公不義的反抗，以及對台灣這塊土地的熱愛。

他指出，不滿民進黨OK，批評民進黨也OK，但怎麼樣也不會加入國民黨，變作國民黨的不分區與急先鋒，更不用說在台灣面對中國大陸威脅時，跟國民黨一起唱衰台灣。

他指出，這樣的曾經學運份子，被任何人檢驗與批評都再正常不過，只是當年學運夥伴看在眼裡，嘴裡不講而已。蘇貞昌在陰錯陽差的狀況下，剛好講出大家多年的心聲。不要臉一詞，恰如其分。

他說，不管那個時代，有兩種學運份子，必須面對歷史檢驗。第一種，成為政治人物後，前後價值標準是否一致。重點不在政黨的選擇，而在價值是否一致，前後完全矛盾，又無法提出足以說服人的論述，當然會被質疑。這時最好自己摸摸鼻子，躲在角落，以免丟人現眼。

他說，第二種，當年做黨國情治系統的細胞，打進學運社團，假裝跟大家一起為理念奮鬥，暗地裡支領佈建津貼，出賣組織與同志。而今繼續扛著在民進黨理念招牌，招搖撞騙，獲取權位。這一種學運份子，也難逃歷史審判，最好趕快自行了斷，以免身敗名裂。

他認為，這二種人比較，第二種人比第一種更可惡。「我們這個世代的垃圾實在應該自行處理」、「不要氣了上一代害了下一代」。