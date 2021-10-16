民進黨立委高嘉瑜15日刊出知名豆漿店的早餐照片，意外引來砲火。（圖／取自高嘉瑜臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

國民黨立法院黨團因不滿行政院「3+11」專案報告，自開議來數度發動杯葛阻擾行政院院長蘇貞昌施政報告及總質詢，民進黨團則自13日起輪班守議場大門。但民進黨立委高嘉瑜14日晚間值班守門，隔日早晨刊出一張知名豆漿店的餐點照，此舉意外惹怒不少綠營支持者，留言諷刺高「這次怎麼不Po麵線了？不是很愛Po嗎？」更有人直言：「希望妳不要成為第二個鄭麗文。」

高嘉瑜日前遭行政院主計長朱澤民「蚵仔麵線20元」事件波及，在臉書刊出自己吃麵線的照片，並稱「就是沒吃過一碗20元的麵線」，引發黨內同志不滿，不僅有人發文暗諷，立委林宜瑾更親自上門留言：「妳這樣噹我們執政黨主計長，是有多爽？我不懂，請指教！」

高嘉瑜14日晚間9時許刊出自己深夜與同志輪班值守議場大門的合照，引發正反兩極評價，有網友為高打氣並盛讚高表現認真，但也有不少網友留言：「早點休息吧，貴黨不差您一位，好好保護嗓子」、「人在心不在有什麼用」、「最近變乖了吼」、「怎麼沒邊吃麵線？」「有意義嗎？」「作秀大可不必」。

值得注意的是，高嘉瑜15日早上7時許在臉書刊出一張知名豆漿店的早餐照片，並寫下「肚子餓了」4字，卻又意外引來砲火，除了支持者留言力挺外，也有不少網友留言：「希望妳不要成為第二個鄭麗文，不忘初心為台灣努力！加油」、「妳會是第二個鄭麗文嗎？」「感謝民眾黨高委員力挺耶……」「確定不是錯棚嗎？」「這次怎麼不Po麵線了？不是很愛Po嗎？」