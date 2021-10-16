OSIM百變小天后智能沙發 不僅附有藍牙音響，更貼心附加的可拆式風格邊桌與雙USB插孔。（OSIM提供）

現在的家電都講求要融入居家美學當中，就連按摩椅也不例外，OSIM就推出了全新第一張手機操控的智能沙發「OSIM百變小天后」，不僅可以透過APP一鍵切換沙發、躺椅等8種模式，能夠提供手臂、腰背、膝蓋3點達成90度的良好支撐，同時還有專利V手按摩科技，結合720度按摩球服貼身體曲線滾動，搭配腰背按摩與強勁腳部揉捏，以及腳底反射區滾輪、振動按摩，全身上下都能得以放鬆，而且還附有藍牙音響，更推出了大象灰、焦糖咖、復古紅 3色質感皮革，放在家中小巧不突兀，定價7萬2800元，早鳥優惠5萬6800元。