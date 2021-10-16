迴力鏢自打臉？昔嗆胡志強為9死火災下台 陳其邁沉默7秒吐15字回應

高雄鹽埕區「城中城」惡火釀46死、41輕重傷悲劇，成為高雄市史上最慘重的公安意外，市長陳其邁第一時間率領一級主管出面，兩度鞠躬道歉，強調自己責無旁貸，不會迴避責任問題。但有網友翻出2011年台中發生火災，造成9死，陳其邁批評時任台中市長的胡志強應該下台負責的影片，對於這起無人願意發生的悲劇，除了如何避免憾事重演，政治人物面對嚴重公安意外該如何負責的態度，也因為陳其邁自己過往此番言論，成為網友關注焦點。

高雄史上最慘重惡火 市長陳其邁第一時間致歉聲量飆升

高雄「城中城」為屋齡超過40年的住商混合大樓，一場大火燒出老舊建築、住商混合大樓消防安全問題，全台各縣市首長也連忙進行轄區內老屋與複合式大樓消防總體檢，就怕讓同樣的憾事再次上演。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，面對高雄史上最嚴重的火災事故，已就任滿周年的高雄市長陳其邁難辭其咎，事件發生後網路聲量快速拉升至22499筆。陳其邁第一時間在臉書致上最沉重的道歉，並表示「我們絕對不會迴避責任問題」，承諾全力調查火災事故真相、成立行政調查小組、全面檢討現行消防建管法規制度，態度獲得不少網友肯定，紛紛留言加油打氣「市長及市府團隊辛苦了」、「市長加油」，但也有網友認為「總是發生重大傷亡才來檢討，消防安檢本來就是要做的」、「鞠躬道歉就沒事了嗎？誰該負責，你的責任最大，局處首長都是你任命的」。

熱門關鍵字出現「下台」 陳其邁昔批胡志強一句話如今燒到自己

若有重大事件疏失、過失、或是公共安全發生意外，政務官、政治人物、地方首長、民代下台以示負責，是許多人對政治責任的最高標準，這回高雄惡火也讓要陳其邁下台的聲浪湧現，熱門關鍵字中出現「下台」大大兩字，但「下台」成為熱搜字主要原因在於過去陳其邁曾經批評「夜店大火胡志強應該要下台負責」這句話，當初自己訂下的政治責任高標準導致，這回再度被翻起討論。

同樣是令人深感悲痛的火災事故，2011年台中阿拉夜店一把惡火，造成9死、8傷的慘劇，陳其邁在政論節目《頭家來開講》上，與當時的主持人謝志偉一同批評時任台中市長的胡志強應該要下台，強調「政務官負責的方式只有一種，就是下台負責」、「我覺得胡志強應該為此事下台負責」。

如今高雄46命惡火震驚全台，陳其邁過往言論重新被網友翻出討論，「若不比照下台，等同間接承認自己之前只是藉機政治操作」等等，還有不少網友留言「之前不是嗆胡志強下台」、「又雙標了嗎」。而陳其邁在今（15日）也被媒體問及此事，哽咽回應「會深切反省，我也不會迴避我的責任」。

不分藍綠齊發文祈禱 「Wecare高雄」簡短發文無端挨罵

城中城大火慘劇令全台人民深感悲慟，各界也紛紛在臉書表達慰問，祈求傷者平安、亡者安息，透過關鍵領袖來看，不僅現任高雄市長陳其邁，包括前高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人，都透過臉書發文「集氣」祈願。

曾發起罷免前高雄市長韓國瑜的團體「Wecare高雄」，也在這回意外事件的網路熱議話題中，有網友表示對於在地如此嚴重的火災事故，不少網友期望看到更多相關資訊，但臉書卻僅簡短轉貼火警資訊，對比日前臉書上發布的數篇貼文，幾乎都圍繞在台中立委陳柏惟罷免案，這次消失在替高雄發聲的關鍵領袖名單中，挨轟「拜托把高雄拿掉吧，罷免後，你們現在根本不care了」、「關心台中的文寫得洋洋灑灑，關心高雄的文用轉貼的，你們到底care什麼地方」、「這麼愛3Q，3Q換其邁好不？」、「要不要把粉專名改成Wecare台北台中啊」。

一場火災，衍生出老舊大樓安全討論空間，也意外引發政治人物言語檢視以及是否要下台負起政治責任等議題。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年7月17日至2021年10月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳其邁』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。