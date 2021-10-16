你的五倍券怎麼花？

振興五倍券已於10月8日正式開跑，你想好要怎麼使用了嗎？為了把優惠放大，小資男女們使出渾身解術，搶數位綁定限量名額、搭配折扣把五倍券優惠加碼，若你手腳慢了一點，沒搶到也沒關係，因為紙本搭配百貨、店家其實也有很多好康，像遠百就推出買3000送2200元活動，女生最愛的化妝品，部分更破天荒打對折。

今天《DailyView網路溫度計》就用《KEYPO大數據關鍵引擎》幫大家統計出網友們都討論要用五倍券買哪些「美妝保養、家電3C、餐廳」還沒想好怎麼使用的你，快跟著我們繼續往下看！

＞＞美妝保養

No.1 面膜

防疫期間雖然上班出門都得戴著口罩，但是這也是趁機保養，變漂亮的好機會！除了開架面膜必囤，許多女孩們也在網路上提到想趁五倍券使用期間，購入較高檔的專櫃面膜，尤其十月份正是百貨公司的週年慶檔期，此時不買待何時？

不管是內有24k黃金玫瑰、精萃微分子，平時覺得買起來有點小負擔的面膜，趁這時撿便宜也是種投資、寵愛自己的方式！搭配像是遠百使用紙本五倍券，除有佛心價格、買一送一、贈品等優惠外，購買化妝品不僅符合全館滿3000送2200元活動，還能額外再拿200元抵用，累計2400元回饋，大容量明星保養品最低5折起，最高回饋18.3%根本是小資女天堂。

No.2 臉部清潔產品

保養的最根本之道就在於清潔，有好的清潔、保濕才能保持良好膚況，並讓妝容更加服貼，不只開架洗面乳、潔膚凝膠、慕斯等，醫美品牌的臉部清潔品，也是許多女網友的熱門選擇，另外卸妝油、卸妝乳、潔膚液等，都是每一位女生必備的日用品，讓臉部清潔產品，成為大家看準用五倍券購買的熱門項目。

No.3 乳霜乳液

秋冬換季來臨，有別於夏日適用的清爽保濕凝膠，越來越多網友們開始關注保濕乳霜產品，加上許多小資女都會趁百貨週年慶，搶便宜一次購足一年份的保養品，因利用五倍券購買相關保濕乳液聲量也隨之而起，尤其百貨公司裡頭的專櫃裡頭的高檔乳霜少有折扣，讓更多水水們心動，想要用五倍券買罐回家試用。

＞＞家電3C

No.1 手機

五倍券推出期間，正好是iPhone13開賣，由於iPhone相較他牌價格不菲，一直都是很多人遲遲不敢下手的原因，但這次有了振興五倍券加持，讓更多猶豫的果迷直呼「準備衝啦」、「買一波」但想要手刀衝的人要注意，蘋果在台的兩間「直營店」不收紙本五倍券，必須使用信用卡喔！

同時三星也推出新款摺疊手機引發話題，讓許多網友看得心癢，想在五倍券開跑後換新手機。

No.2 電腦

不管是工作還是休閒用，電腦已是人人必備！加上五倍券推出剛好是大專院校開學期間，每年剛上大學的新生們，都會在網路上討論哪台筆電CP值最高、搭配五倍券怎麼買最划算等，讓許多想換電腦的網友們關注度提高，除了學生族群，也有很多家庭會共同綁定，用數位五倍券集資購買，再搭配店家折扣，如遠東百貨就推出持紙本振興券消費滿3000元送2200元，大家電累積「滿10000送7600元」活動，整個超划算！

No.3 遊戲機

防疫期間不能出國，只能在家找樂子，這時候就突顯了「遊戲機」的重要性，先前引發搶購的PS5、Switch遊戲機、健身環等，也成為五倍券開跑後的焦點商品，店家們也跟風推出買遊戲送遊戲片等優惠，讓網友們超期待，加上Switch推出螢幕色彩更鮮明的OLED款，也於10月8日開賣，跟五倍券開跑日同天，讓許多已經摩拳擦掌準備買爆，只能說大家在防疫期間都悶壞啦～

No.4 平板

平板除了可追劇、繪畫、簡易辦公外，也隨著電子書普及，吸引越來越多人入手，五倍券開跑期間，除了有iPad mini 6上市加入戰局，各家也推出新款，如小米就趁勢推出11吋平板，就是要搶攻這塊平板電腦大餅，因為好攜帶螢幕又比手機大，不論是長輩拿來看影片適用，還是學生族群上課做筆記都可以，成為網友們想趁五倍券購入的熱門商品。

＞＞餐廳

No.1 日式料理

台灣人不只旅遊超哈日，也非常熱愛日式料理，從先前網友自製拉麵地圖，連鎖迴轉壽司鮭魚控之亂就知道！

但疫情間不能出國玩，許多拉麵控、壽司控不能到日本當地嚐鮮，只能選擇外帶品嚐，不過現點現做，坐在餐廳內的氣氛、美味度難免會打折扣，因此很多網友都準備在五倍券開跑後到日式料理餐廳怒吃一發日本高級和牛、米其林無菜單料理等。

No.2 中式合菜

說到最有聚餐，大多數網友還是認為圓桌合菜最有氣氛，加上中式料理變化百百種，從台菜、江浙、川湘、粵菜、眷村等，變化豐富口味多端，不管是家庭聚餐、長輩宴客都是人氣選擇，加上五倍券消息後公告後，受到疫情衝擊的飯店、百貨中餐廳，也使出渾身解術推出優惠，加碼品牌兌換點數、住宿好禮等，讓網友等不及想爆吃一頓啦！

No.3 火鍋

逐漸變冷秋意濃讓人增加食慾，加上年底聚餐漸多，網友們都準備想要來場大餐爽嗑一下啦！台灣美食百百種，其中火鍋控超多，不管是麻辣鍋裡面的鴨血，還是藥膳麻油雞、薑母鴨，新鮮肉盤加上蔬菜排開，丟入熱呼呼火鍋，幸福感爆棚，讓火鍋愛好者欲罷不能，從先前三級警戒禁內用到逐漸放寬、五倍券加碼好食券等，火鍋網路呼聲一直都很高。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年1月1日至2021年9月26日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『五倍券消費項目』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」