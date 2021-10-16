越來越多人開始習慣佩戴智慧手錶，不僅因為能夠監測身體狀況，更能方便日常與手機連動使用，而全新的Apple Watch Series 7終於在昨日（15日）正式開賣，主打螢幕更大、更耐用，而且還提供了快充功能，因此此次就實測Apple Watch Series 7 45mm版本，以及三星Galaxy Watch 4 Classic 42mm版本，雖然兩款商品各自用不同的系統，但從各項實際常用的使用面向上，也讓消費者能了解兩款全新智慧手錶的功能。

Apple Watch Series 7螢幕更大更實用 Galaxy Watch 4 Classic日常使用更直覺

Apple Watch Series 7（ 左）比上代螢幕面積增加了20%，僅1.7mm寬的邊框也窄上了40%，因此在日常使用如看訊息通知時，就能看到更多的內容；Galaxy Watch 4 Classic（右）雖然此次實測的為42mm版本，但螢幕仍能看到與45mm的Apple Watch差不多的訊息長度。（石智中攝）

記者從Apple Watch Series 6換到Series 7後，明顯感覺到螢幕比過往更大、更亮，連螢幕上的按鍵也放大了，如計算機都不會再像容易錯按按鍵，在計時器上也設計了快捷鍵按鈕，還有全新的「輪廓」，以及首款、也是唯一可同時看到2個如心率、活動、天氣等複雜數據功能的 「雙行組合」 表面，還加入了快充功能，45分鐘即可從0%充到80%，以彌補Apple Watch原本僅18小時的電力缺點，整體來說因著螢幕更大，所以使用上比過去更輕鬆簡易。

至於Galaxy Watch 4 Classic，在外表看起來更有質感及好搭配時尚服飾，在實際應用時還有實體旋轉表圈，能夠簡單切換功能，也能透過手勢如上下揮動前臂接聽來電、旋轉手腕次拒接來電、或解除通知和鬧鐘，使用起來感覺相當直覺，加上今年與Google聯手後，在手錶上即能使用Google相容的APP，而且電池續航力長達40小時，30分鐘即能延長10小時的電力，相對起來帶去2天1夜的出遊就更方便。

Apple Watch Series 7加入全鍵盤打字更方便 Galaxy Watch 4 Classic已支援繁體輸入

Apple Watch Series 7全新加入了完整的QWERTY鍵盤，實測過只要順著字母移動，不用實際按到每個按鍵，都能輕鬆輸入文字。（石智中攝）

正因為全新的Apple Watch Series 7比上代螢幕面積增加了20%，僅1.7mm寬的邊框也窄上了40%，因此在日常使用如看訊息通知時，就能看到更多的內容，字體也相對更大、更清晰，對於長輩的使用上也不再怕字太小而看不到，而且更終於加入了完整的QWERTY鍵盤，實測過只要順著字母移動，不用實際按到每個按鍵，都能輕鬆輸入文字，不過目前繁體中文尚未支援此功能，但相信日後將會有所更新，以滿足台港消費者的需求。

Galaxy Watch 4 Classic支援在手錶上直接以內建的三星鍵盤打字，中文繁體更有注音、筆劃等鍵盤選項。（石智中攝）

Galaxy Watch 4 Classic雖然此次實測的為42mm版本，但螢幕仍能看到與45mm的Apple Watch差不多的內容，而且支援在手錶上直接以內建的三星鍵盤打字，中文繁體更有注音、筆劃等鍵盤選項，不管中英文都能直接輸入就更方便。

Apple Watch Series 7健康監測功能再延續 Galaxy Watch 4 Classic睡眠偵測更完整

Apple Watch Series 7就延續了使用者喜愛的心電圖、血氧濃度、高心率與低心率通知、跌倒偵測、經期追蹤及噪音通知等功能。（石智中攝）

Galaxy Watch 4 Classic加入了全新的三合一感應器，提供光學心率PPG、ECG心電圖，以及全新的BIA生物電阻感應器，更首次導入了「身體組成」功能。（石智中攝）

在健康監測功能上，Apple Watch Series 7就延續了使用者喜愛的心電圖、血氧濃度、高心率與低心率通知、跌倒偵測、經期追蹤及噪音通知等功能，而Galaxy Watch 4 Classic則是加入了全新的三合一感應器，提供光學心率PPG、ECG心電圖，以及全新的BIA生物電阻感應器，更首次導入了「身體組成」功能，可測量如骨胳肌、脂肪含量、體脂、BMI及身體水分含量等數值，不過目前台灣尚未導入此功能，而目前市售版的僅有睡眠、心率、血氧、壓力、步數檢測的5種功能。

兩款均有導入睡眠偵測功能，Apple Watch在夜間啟動「睡眠模式」時會進行測量血氧，以及追蹤睡眠時間、心率、睡眠呼吸頻率等指標；Galaxy Watch就內建了睡眠分數、睡眠血氧、打鼾偵測等更完整的功能。（石智中攝）

另外雖然兩款也均有導入睡眠偵測功能，但Apple Watch在夜間啟動「睡眠模式」時會進行測量血氧，以及追蹤睡眠時間、心率、睡眠呼吸頻率等指標而已，而Galaxy Watch就內建了睡眠分數、睡眠血氧、打鼾偵測等更完整的功能，不用另載APP也能更了解自己睡眠狀況。

Apple Watch Series 7新增自行車自動偵測功能 Galaxy Watch 4 Classic打造專屬健身房

Apple Watch Series 7全新加入了腳踏車的訓練提示功能，只要偵測到使用者開始騎乘腳踏車，不用手動啟動「室外自行車」體能訓練功能，也會自動發出提示紀錄。（石智中攝）

智慧手錶其中最重要的功能，當然少不了運動紀錄功能，今年Apple Watch就在watchOS 8中新增了太極跟皮拉提斯兩款運動的紀錄功能，更全新加入了腳踏車的訓練提示功能，只要偵測到使用者開始騎乘腳踏車，不用手動啟動「室外自行車」體能訓練功能，也會自動發出提示，更具備自動暫停和重新開始功能，能夠更精準紀錄運動訓練，而且偵測跌倒也能全新應用在自行車或其他訓練當中的，透過感應在健身時跌倒的獨特動作和衝擊，照顧使用者的安全。

Galaxy Watch 4 Classic擁有90多種運動模式及團體挑戰功能，更新增了如高爾夫球、跳繩、足球、羽球、直排輪等全新的運動模式。（石智中攝）

至於Galaxy Watch 4 Classic則擁有有90多種運動模式及團體挑戰功能，更新增了如高爾夫球、跳繩、足球、羽球、直排輪等全新的運動模式，同樣擁有走路、跑步等運動的自動偵測及紀錄功能，也能直接連動三星智慧電視，在電視螢幕查看消耗的卡路里和心跳，在家中也能打造自己的健身房。