阿富汗南部坎達哈市（Kandahar）一座什葉派清真寺昨天發生自殺炸彈攻擊，造成至少41人死亡，約70人受傷，伊斯蘭國（Islamic State）今天招認犯案。

一週前，阿富汗北部昆都茲市（Kunduz）一座清真寺的什葉派信徒遭遇攻擊，造成60多人喪命，伊斯蘭國也宣稱犯案。

伊斯蘭國透過通訊軟體Telegram發表聲明說，兩名呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan）自殺炸彈客各自對這座坎達哈清真寺的不同區域發動攻擊，當時有信徒在裡面做禮拜。

呼羅珊伊斯蘭國是遜尼派伊斯蘭基本教義派組織塔利班（Taliban）的宿敵，視什葉派穆斯林為異教徒。

美國的衝突分析公司ExTrac說，昨天的襲擊是呼羅珊伊斯蘭國首度在坎達哈發動攻擊，也是自塔利班掌控喀布爾以來第4起造成重大傷亡的屠殺案。

ExTrac研究人員塞德（Abdul Sayed）告訴法新社，這場攻擊是在「向宣稱掌控國家的塔利班下戰帖，認為如果塔利班無法保護坎達哈免於遭受呼羅珊伊斯蘭國攻擊，他們怎麼保護阿富汗其他地區？」

根據醫院資訊，坎達哈衛生局長阿巴斯（Hafiz Abdulhai Abbas）告訴法新社，這場自殺炸彈攻擊造成41人死亡，另有約70人受傷。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，華府譴責這場攻擊，再度呼籲「塔利班履行對反恐做出的承諾，特別是在對抗我們同樣面臨的呼羅珊伊斯蘭國威脅上」。

普萊斯說：「我們決意要確保沒有任何一個團體…可以再度把阿富汗土地當作對美國或其他國家發動攻擊的跳板。」

聯合國駐阿富汗使節團也在推特譴責這起「針對宗教機構與信徒的最新殘暴行為」，稱「必須向犯案者究責」。