媒體人吳子嘉。（圖／本報系資料照）

台北智會民調公布記者會

經常上政論節目評論時事的《美麗島電子報》董事長吳子嘉，被民進黨台北市黨部臚列7大罪狀，經中評會通過開除民進黨籍，而其中一條為「在國民黨羅智強議員臉書發表與國民黨張亞中、趙少康及吳子嘉合體，分析兩岸和戰」。對此，羅智強今(16日)在臉書指出，還真的不知道該對吳子嘉感到抱歉？還是要感謝民進黨這麼抬舉羅智強的台北智會？

羅智強在臉書貼出一張照片，該張照片的內容清楚寫下「本黨(民進黨)黨員吳子嘉於媒體政論節目發表未經證實之言論並公開批判及汙衊，已損害本黨名譽，被該黨部處以除名處分」，更列出違紀人7次具體時間的發言內容。

羅智強指出，其中第7罪狀，竟然是因為他邀請吳子嘉出席台北智會的民調發表會，還真的不知道該對吳子嘉感到抱歉？還是要感謝民進黨這麼抬舉羅智強的台北智會？欲加之罪何患無辭，「民進黨想開除吳子嘉，真的是想到瘋了」，連「莫須有」之罪都搬出來了，分析民調也能成為開除黨籍的理由？

羅智強認為，說穿了民進黨也不過就是藉由封喉吳子嘉，來對黨內下達「噤聲令」。最後他更向吳子嘉喊話「加油」。對此，網友留言表示，「說好的言論自由呢？」「偶爾說真話的高嘉瑜跟王世堅也一併處理開除吧」、「罪狀只有一個『民進黨容不下說實話的人』」、「我笑了」、「吳董有戰鬥力」。