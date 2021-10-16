正妹哭訴男友只練腹肌，健身成果曝光，讓網友驚呼好像「獸之巨人」。（圖／翻攝自抖音）

一名正妹在抖音上哭訴男友健身只練腹肌，結果導致手臂看起來極度纖細，影片吸引千萬人狂讚，不少網友留言說，男友看起來也太像《進擊的巨人》的獸之巨人，不過，有眼尖網友翻出2人過去的合照，男友的身材明明就很正常，手臂也明顯有精壯的二頭肌，對此，正妹也拍片坦承，一切都是她用修圖軟體做的效果，讓不少網友傻眼，也忍不住爆笑說，好可惜啊！

一名女網友克洛伊（Chloe Chapdelaine）在抖音平台（TikTok）上分享影片說，她的男朋友哈米什（Hamish）去健身房都只有練腹肌，結果腹肌的確練起來了，但卻因此讓手臂看起來更纖細，爆笑影片曝光後，吸引將近千萬人狂讚朝聖。

不少網友看了影片驚呼，這根本就是《進擊的巨人》裡面的獸之巨人，真的快笑死了。「根本就是進擊的巨人」、「這是巨人吧！哈哈哈哈哈哈」、「獸之巨人出現了」、「我真的會笑死」、「他是進擊的巨人吧！」另也有網友指出，影片看久了也覺得男友跟《航海王》的魯夫有點像耶！

克洛伊接著也拍片分享男友開始練手臂的畫面，結果竟然迅速練出二頭肌，驚人轉便引起網友質疑，後來有網有翻出兩人過去得的合照發現，其實哈米什的手臂很正常，並不像影片中那樣異常纖細、不協調的樣子。

最後，克洛伊也拍影片坦承，影片中男友的手臂是她用修圖軟體做出來的效果，實際上男友的手臂還蠻正常的，整體身材比例並沒有問題，讓許多網友失望笑說，好可惜不是真的，不過其實男友原本的樣子，也有一點像是獸之巨人。