陳修將在鏡頭前給人愛家的形象，個人臉書封面也是抱著女兒的親密合照。（翻攝陳修將臉書）

悟透生死的角頭修復師 亡者教會我人生課題 修復過上千具大體

「76行者遺體美容修復團隊」召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友遭到法院羈押，據了解，陳修將曾為角頭老大，自從接觸遺體修復一行後屢屢於重大社會意外現場無償替罹難者修復遺體，浪子回頭與愛妻的形象深植人心，如今卻爆出涉嫌殺害女友，形象大破滅。

陳修將過去多次接受媒體訪問，不諱言提及年輕時代年少輕狂，自陳混入江湖圈經常進出監獄，因緣際會下才痛定思痛，並開始接觸遺體修復，每每說起修復大體的過程與故事語氣誠懇真摯，媒體形象十分良好。

此外，陳修將改過向善後，認識了洪姓妻子，兩人一同起草設立「76行者遺體美容修復團隊」，76行者成立後，先後替澎湖空難、台南地震維冠大樓倒塌、花蓮大地震、普悠瑪脫軌、太魯閣出軌事故罹難者修復遺體。

陳修將經常在社群上分享愛妻與女兒的溫馨合照，今年4月太魯閣號出軌事件，陳修將修補到一具4歲女童的遺體，談起過程數度哽咽，透露自己的女兒也才4歲，無法想像小小的身軀承受了多大的傷痛才如此腫脹殘破，愛妻與愛女形象深植人心。據《三立新聞》報導，陳修將的妻子在新聞爆發後，也將Instagram上刪光合照，如今不僅捲入殺人案件，甚至其涉殺的對象身分為「女友」，愛家形象大崩壞，引人唏噓。

回顧陳修將捲入的紛爭，陳修將於15日向警方報案，稱他與22歲胡姓女友入住彰化縣一間摩鐵多日，該日凌晨返回房內卻發現女友全身多處是傷，口鼻冒咖啡色不明液體，已失去呼吸心跳，經送醫不治。

檢警獲報後前往相驗屍體，陳修將在偵訊庭時面對檢方詢問胡女的死因回覆，「不知道」，說詞避重就輕且反覆，檢察官認為陳涉有重嫌，當庭逮捕，將其轉列為被告；經檢方複訊，陳才坦承有拉扯女友的頭去撞重物，致胡女硬腦膜下出血致死，檢方認定陳涉犯重罪恐有逃亡勾串之虞，向彰化地院聲請羈押禁見，經法院漏夜召開羈押庭，於16日凌晨裁准。