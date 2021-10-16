Season bouta start I see shitty hoop takes everywhere — Kevin Durant (@KDTrey5) October 15 2021

隨著籃網已經決定暫時封殺堅持不打疫苗的厄文，籃網總教練納許似乎已經相當厭煩媒體再問相關問題，「這件事情我已經說了能說的與必需說的全部，如果情況產生變化，我們再來討論，現在我只想專注在當前團隊，這個話題到此為止，我不會再談了！」

厄文繼續因為個人想法拒絕施打新冠疫苗，讓他確定無法在紐約市任何場館比賽，也就代表他在新球季不能出席籃網所有主場比賽，以及兩場作客尼克主場賽事，所以既然如此，籃網乾脆暫停讓他打新球季所有比賽，以免造成打打停停窘境。

就算沒了厄文，納許仍對籃網當前陣容很有信心，「我感覺我們仍有很大的潛力，失去厄文這麼高天賦的好手，損失確實很大，因為我們原本就是建立在三巨頭的基礎上，現在他不在了，球隊每個人都必須站出來提升表現，來彌補這樣損失。」

籃網當家球星杜蘭特似乎也厭倦這些關於厄文的爆料與謠言，他在今天發推表示，「新球季都要開始了，我卻只看到一大堆關於籃球的垃圾事情。」看來他也不想繼續受到厄文鬧劇影響，畢竟20日籃網就要前往客場遭遇公鹿進行新球季開幕戰了。