恒大債務危機仍未解決，外媒報導，先前市場傳出大陸地產商越秀地產願以17億美元（約475億台幣）買下恒大香港總部大樓，但因憂心恒大債務複雜，導致交易破局，這對恒大恐帶來嚴重衝擊。

路透報導，越秀打算收購位在灣仔的恒大香港總部，在8月時幾乎快達成協議，但越秀董事會最終否決，因為擔憂恒大尚未解決的債務問題，會為這樁交易帶來不穩定風險，加上人民銀行周五公開批評恆大「管理不善」，最終導致收購破局。

恒大香港總部是創辦人許家印於2015年斥資16.1億美元（約450億台幣）天價買下，這筆當年創紀錄、高於市場的交易價格，被外界認為是資本管理不成熟的案例之一。近幾年隨著恒大負債高達3000億美元（約8.4兆台幣），不得不考慮將香港總部賣給大陸同業越秀地產，其他資產也紛紛求售。

大陸人行金融市場司司長鄒瀾周五（15日）表示，恒大集團資產總規模超過2兆元（人民幣），其中房地產開發項目約佔60%，涉及到1000多家作為獨立法人的項目子公司。近年來，恒大經營管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，加上盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險。

但鄒瀾強調，恒大集團總負債中，金融負債不到三分之一。債權人也比較分散，單個金融機構風險敞口不大，總體上看，其風險對金融行業的外溢性可控。