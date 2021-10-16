紅雀總教練席爾特(Mike Shildt)球季結束後遭到開除，球團15日宣布「理念不合」而解雇了剩餘1年合約的席爾特。紅雀棒球部總裁摩澤利亞克(John Mozeliak)除了官方制式聲明，也特別指出問題在於席爾特「哲學上的歧異」，他在記者會表示：「我們決定該是分道揚鑣的時候了，我們雙方對於球隊的未來存在太多歧見。」

本季初紅雀的戰績不太好，當時有傳言說教練團將被改組，後來他們愈打愈好，季末還刷新隊史紀錄寫下17連勝，球團高層留到球季結束才動手。紅雀最後拿到90勝72敗，在國聯外卡賽讓106勝的道奇陷入苦戰，最終被道奇以再見全壘打淘汰。這是一個成功的球季，但不足以保住席爾特的帥印。

席爾特的前一任總教練是麥西尼(Mike Matheny)，麥西尼在2018年7月中，也就是例行賽中途遭到開除。麥西尼在紅雀執教7季，總計1065場比賽，勝率從未低於5成，他被解雇的那一季47勝46敗。

麥西尼被解雇之後，首席教練席爾特接任代理總教練，剩餘球季拿到41勝28敗，不久正式接掌帥印，他的戰績還有2019年的91勝71敗（獲選國聯最佳教練）、2020年的30勝28敗（縮水球季），以及今年的連勝紀錄。

根據美媒《The Athletic》報導，「哲學觀點不同」可能只是球團的片面說詞，因為席爾特沒有料到他會被開除，「席爾特被打個措手不及」。席爾特的252勝199敗是上世紀1960年代以來最高勝率的紅雀教頭（0.559）。