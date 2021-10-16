蘇弗朗級（Suffren Class）核潛艦「蘇弗朗」號

印度海軍將打造下一代P75I潛艦，目前有4國已提出設計案競標。但無論花落誰家，這些潛艦都可望在印度製造。因此除了印度海軍的需求外，還涉及政治與工業考量等因素。

據《海軍新聞》（Naval News）網報導，目前競標的有法國的梭魚級（Barracuda）核潛艦、西班牙的S-80-Plus級潛艦、南韓的DSME 3000級潛艦，還有俄羅斯的阿穆爾（Amur）級潛艦。原本德國也要競標，但最近說，他們已退出。

而這些競標者各有優點，對印度海軍來說，很可能難以選擇。雖然印度海軍尚未公開詳述要求，但根據目前有關對他們的戰力，投資與威脅重點等各方面的分析，有兩件事似乎是確定的。第一，就是P75I將採絕氣推進（AIP）系統。其次，印度海軍偏好採垂直發射系統（VLS）來發射「布拉莫斯」（BrahMos）反艦飛彈。

整體看來，P75I勢必要比先前印度海軍的傳統潛艦大得多。無論是絕氣推進系統，或是垂直發射系統，都將帶來挑戰和棘手的決定。它就像所有重大的潛艦專案般，必須要有所交換。印度已為現有的法國設計卡瓦里級（Kalvari Class，鮋魚級）潛艦開發了燃料電池絕氣推進系統。對P75I來說，這是合乎邏輯的選擇，從發展本土產業的角度來說，尤其是如此。

然而，結合新潛艦和自製絕氣推進系統將增加研發風險，並斷絕獲取更好系統的良機。此外，由於所有的競標潛艦都相當小，要安裝垂發系統將是挑戰。目前還不清楚，合約對垂發系統的要求有多高，或是還有其他替代飛彈系統選項。

1.法國的梭魚級（Barracuda）潛艦

據信法國海軍集團（Naval Group）提供的，是梭魚級潛艦的柴電動力版，而核子動力版就是法國已服役的蘇弗朗級（Suffren Class）潛艦。由於它和印度的卡瓦里級潛艦系出同門，因此被視為強勁的競標對手。

而梭魚級潛艦的柴電動力版可能採用SMX-3.0潛艦的部分設計，其中包括潛望塔水平舵和絕氣推進系統等。法製絕氣推進系統採用了有柴電重組器的燃料電池，這樣就不需要在艦上儲存氫氣。

至於梭魚級潛艦的最大設計優勢，或許就是尺寸。它的艦體直徑約為8.5米，是所有競標者中最大的。就安裝垂發系統來說，這或許相對比較不會有太大的挑戰性。

2.南韓的DSME 3000級潛艦

南韓最近加入了潛艦出口市場戰局，賣產品給印尼。據悉他們提供印度的，是自製KSS-III潛艦的外銷版。它是尺寸僅次於梭魚級潛艦的競標對手，擁有在德國打造的燃料電池絕氣推進系統。

由於它原本就是針對絕氣推進系統而設計，就算要換印度製系統，也不會太富挑戰性。而在潛艦鋰電池技術上，南韓也領先多數國家。或許這對印度海軍來說充滿吸引力，甚至可能認為比絕氣推進系統更重要。