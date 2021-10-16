因歌聲神似「香港歌神」許冠傑走紅的香港歌手周啟生，有過3段婚姻育有2兒1女，21歲的老二周爵由於患有自閉症，就讀於特殊學校，不過近來爆料兒子疑似在學校遭毆打，導致腳趾尾骨折，甚至曾在該學校目睹學生被職員性侵，引發外界關注。

周啟生近來接獲學校通知，指出兒子右腳受傷，住院檢查才發現是腳趾骨折，沒想到調閱監視器後，發現兒子是遭人扯頭髮、推撞才受傷，懷疑兒子在宿舍被施暴，氣到前往警局報案，根據《東網》報導，校方坦承發現宿舍職員「曾對學生肢體有拉扯及碰撞行為」後，已經停止該職員接觸學生，除了會提供相關資料配合警方調查，更強調絕不容忍有違規事件發生。

未料，周啟生又在臉書爆料，表示多年前到兒童宿舍探望小朋友時，目睹工作人員眾目睽睽下以下體碰撞女學生臉部，甚至還直接撫摸對方，眼見對方肆無忌憚的模樣，推測背後有股強大勢力撐腰，直接跟校長投訴卻不了了之，事後校方更禁止家長不得進入活動室探望，似乎想要包庇員工惡行，如今回想除了懊惱當下應該立刻報警，更強調：「到今天我還憎恨自己沒有將事情弄大」。

周啟生昨（15日)在臉書上傳父子合照，強調做岀一個重要決定，坦言如果事情只關係到自己，就算要受千刀萬剮也都一力承擔，但若關係到寶貝兒子，就算因此受到委屈也在所不惜，也希望自己率先跳出來發聲之後，能不要再看到有類似案例發生。