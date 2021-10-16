高雄一名11個月大的女嬰最近爆出到保母家托育竟不幸猝逝，該女嬰父親正好是網紅「鳳梨」的好友，鳳梨昨(15日)發文分享接到好友哭訴分享噩耗，讓他也心碎，昨晚他開直播表示，因為覺得自己手中有資源，才決定挺朋友揭露此事，不希望再出現被害者，他更氣憤強調：「你如果沒那個耐性、如果不喜歡小孩，那你就不要去做保母！」

昨鳳梨曬出好友抱著受傷女兒留下最後一吻的照片，令不少網友看了也鼻酸，而昨晚9時多傳出多位受害者家屬前往保母家前丟雞蛋及撒冥紙，警方獲報趕往勸阻和蒐證，將對施暴者依社會秩序維護法法辦。同一時間鳳梨則在臉書開「吃播」聊此事，他轉述朋友形容女兒的傷勢，自己也聲音哽咽，表示：「整個頭後面、這裡，還有兩隻眼睛都出血了，最後因為腦壓太高，整個頭蓋骨蓋不上，宣告不治」。

鳳梨昨晚開直播呼籲沒有耐心就別當保母。（圖／翻攝自鳳梨 吳泓逸臉書）

鳳梨指出，自己雖然不是受害家屬，但明白身為家長若發生這種事情的心酸，「家長一定沒辦法接受的，一定會問為什麼？為什麼我的小朋友會這樣？」並表示現在社會太黑暗，要是一般民眾身上發生這種事，外界不一定會關注，因此他才跳出為朋友說話，更語重心長勸網友沒有耐心的話就不該當保母，「小孩就還小嘛，就是不懂事，不然怎麼叫小孩？」

今上午鳳梨再度發文，透露今天要到北部工作，他表示有許多網友問他為何不幫忙轉發相關報導，好讓更多他的粉絲掌握目前進展，鳳梨澄清：「我想告訴各位一個觀念，有時候做事情要知道分寸、要懂得拿捏，把需要做的事情做好做滿，但是點到為止，受害者無力時，是該適時出力而不是過度挑起造成重覆傷害，不要整天一直去蹭、一直去刷存在感，這樣就會失去你『善』的出發點，會讓人覺得厭惡」，引來網友回應：「鼠鼠很棒喔！很成熟的想法！」、「善的出發點，且做的恰到好處，鼠薯好棒」。