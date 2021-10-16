臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

陳其邁該為城中城大火下台？ 蘇貞昌語無倫次：已要求現場保留好

高雄城中城大火造成46人死、41人傷，網友翻出2011年台中阿拉夜店大火造成9死時，陳其邁曾要求時任台中市長胡志強須下台負責，如今陳其邁身為高雄市長，行政院長蘇貞昌被問到陳其邁是否應比造個人的標準，為城中城大火請辭下台？蘇15日未正面回應，僅表示已要求要把現場保留好，也對民眾致上最深的關懷與悼念。消息一出，引發大批網友不滿，痛批：「雙標黨果然不要臉。」

針對城中城悲劇，有網友翻出陳其邁當年針對台中阿拉9死火警，在當時主持民視《頭家來開講》、現為我駐德代表謝志偉的節目中質疑，監察院沒通過對胡志強的彈劾，是因為國民黨擔心台中選情崩盤，才讓胡志強逃過一劫。

據報導，蘇貞昌15日赴立院備詢前，面對媒體追問陳其邁是否該下台未正面回應，只說：「我們認為整個……我昨天到現場看，有關民眾因此受傷，有些甚至失去生命，我們都覺得非常不捨，也深感對民眾……應該給予最深的關懷悼念」、「相關還有哪一些部份，應該做到最好，應該盡速的把相關的部分做好……而事故的原因，我也要求現場要保留好，對責任要查究清楚。」

蘇貞昌的反應點燃大批網友怒火，紛紛湧入臉書相關新聞連結下留言：「雙標黨果然不要臉」、「很可笑的黨，別人一定要負責、要下台，換自己的時候就道歉鞠躬就好，真的是好負責任的黨」、「用心良苦佔到的位子，怎麼可能放手？」「惡劣！根本答非所問！」「民進黨執政遇大火與官員無關，國民黨執政遇大火，要求相關人等下台。國民黨官員侮辱女性，立即要求懲戒，民進黨官員侮辱女性，一切都是對方的問題，不能怪罪民進黨官員」。