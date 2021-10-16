據美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）近日發布民調顯示，近2年來美國民眾對華府經濟與軍事實力的信心明顯下滑。以軍事力量為例，認為美國軍事實力仍強於中國大陸的美國民眾，已減少到不足50%；不過，認為大陸軍事實力強過美國的民眾，則只有18%。

這項民調於2021年7月7日至7月26日之間進行，全美共有2086名成年人接受問卷的調查。調查分多項議題；其中，就美國與中國大陸經濟實力來看，大約40%的受訪者認為北京強於華府，認為美國經濟實力更強的人僅27%，而認為雙方相去不遠者則為31%。

比對2019年民調，可發現受訪者對美國經濟權力的信心正下滑中。當時認為美國經濟實力較強的民眾還有38%，如今則下滑11個百分比；認為美中經濟實力相的受訪者還有29%，如今則成長2%。

事實上，《華盛頓郵報》也指出，認為大陸經濟已經「超英趕美」的看法並非首次出現。在蓋洛普與芝加哥全球事務委員會在2011年到2016年間的民調中，皆顯示認為北京在經濟上已超華府的民眾呈現多數比例。

在軍事力量上，民調也顯示美國民眾信心的滑落。民調顯示，認為美軍軍事力量強過大陸的比例，由2019年的58%下降至2021年的46%，認為雙方實力相到的受訪者約35%，認為大陸強過美國的僅不到18%。

至於對美中經貿的看法，愈來愈多美國民眾主張對陸更為強硬。面對貿易問題，大多的受訪者都認同國際貿易會使美國經濟、美國消費者與就業市場獲益；但談到對陸貿易時，高達58%的受訪者認為美國與大陸貿易有損國家安全。相較於2019年的33%，2021年成長15%。

更有57%的受訪民眾認同美國縮減與大陸經濟往來，即使這可能會造成全美消費價格上揚也沒關係。相較於2020年的55%、2019年的47%，2021年有62%的受訪者主張提高大陸商品關稅。