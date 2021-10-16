據勞動部統計，目前全台有20多萬個聘僱家庭看護工照顧的家庭，而聘僱移工家庭中，被照顧者的疾病以高血壓、失智症佔前兩名，但家庭照顧者總會發現，在照顧面向上語言的隔閡、疾病的衛教、溝通的技巧更是需要進一步的學習，甚至遇上走失、跌倒等意外令人憂心，建議可以製作「我家緊急應變SOP」提醒移工如何執行。

照顧失智阿嬤的印尼移工阿妮，某天半夜協助阿嬤如廁，阿嬤竟不小心跌倒，她驚慌失措至今仍餘悸猶存，所幸有事先建立的緊急應變SOP與雇主討論有所共識，現在也比較安心照顧。其實不少外籍看護都可能面臨這樣的狀況，尤其國內失智症人口漸增，65歲以上每12人就有1位失智，更是考驗照顧者的情緒溝通和危機處理能力。

根據內政部109年人口統計資料估算，65歲以上長者共有29萬1961人罹患失智症，約每12人即有1位失智者，80歲以上更是每5人即有1位失智者。每個長輩都有自己的脾氣，尤其移工照顧失智症長輩更感棘手，無論是語言上的隔閡、疾病的衛教、溝通的技巧都需要進一步學習。

由中華民國家庭照顧者關懷總會協辦的「臺北市聘僱移工家庭安心支持計畫」近日舉辦系列課程，邀請移工及雇主共同線上學習。資深社工師、復華長青多元服務中心主任黃冠評分享，每個人都有自己的脾氣，建議採取「5要3不」原則和失智長輩溝通，5要包括：面帶笑容、平行視線、溫暖對話、徵求同意、獲得理解；3不則是「不要嚇他」、「不要逼他」、「不要怕他」。

黃冠評舉例，在長輩拒絕洗澡時，在當下的強勢逼迫，更會造成雙方的衝突也不能達成洗澡的目的，此時可以把動作與語言拆解，化成一小段、一小段的溝通，效果會更好。比如說先跟長輩說「哇，這邊手沾到髒髒的，我們去廁所洗手保持乾淨」，把長輩請進廁所後，透過洗手的動作，不小心噴溼了衣服，便有機會進一步爭取洗澡。

許多雇主平日要上班，獨留移工與長輩在家，若發生緊急狀況如何處理，也常讓人擔心。黃冠評說，最好的應對就是雇主事前與移工討論，訂定「緊急狀況」的可能項目，例如最常見的居家意外「跌倒」、「走失」、「緊急傷病」等，雙方共同在腦海中想過一遍處理流程，也能進一步了解移工對緊急狀況的想像與掌握度。

在緊急狀況發生時，最怕問題講不清楚。中華家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧鼓勵雇主帶領移工共同討論制定「我家緊急應變SOP」，包括誰是緊急連絡人、遇到什麼情況該通知雇主等，並且張貼在家中明顯處，也隨時提醒移工，「多一分準備、少一份慌張」。

私立健順養護中心副主任盧意婷提醒，面對意外事件後，雇主與移工更需要進行理性的討論，召開「照顧工作會議」，針對意外事件的人事時地物、後續照顧計畫變動與照顧分工，讓長輩日常安全更有保障。

台北市勞動力重建運用處說，2019年啟動「聘僱移工家庭安心支持計畫」，運用社工個案管理模式已服務超過一千家戶聘僱移工家庭，協助聘僱移工的家庭做好照顧安排，並透過入戶訪視與諮詢，針對移工與雇主期待落差，及時給予協助，避免勞雇關係惡化，穩住國人照顧不離職。